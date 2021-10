Observaciones del ORFIS no son culpa del Ayuntamiento de Xalapa: alcalde

XALAPA, VER.- El Ayuntamiento de Xalapa no justificó el manejo de cinco millones de pesos en la generación de obra pública del año 2020, por culpa de funcionarios públicos y de algunas constructoras que no entregaron documentación básica para acreditar la correcta inversión de los recursos públicos, afirmó el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero.

Este jueves 30 de septiembre se entregó el Informe de Resultados de la Cuenta Pública del 2020. Los datos confirmar que los 212 municipios tiene observaciones por más de mil 700 millones de pesos, que incluyen los cinco millones de la administración municipal de Hipólito Rodríguez.

El presidente municipal de Xalapa observó que el municipio invirtió -en los cuatro años de administración- mil 200 millones de pesos para generar obra pública, y el monto que no se justificó de manera eficiente es de poco más de cinco millones de pesos.

Confirmó que los "errores" de los funcionarios que no lograron justificar el manejo financiero tendrán una sanción administrativa ya sea que la imponga la contraloría interna, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) o el propio congreso.

"Nuestro Ayuntamiento está obligado a responder y en eso esta trabajando fuertemente el equipo", dijo y mencionó que las acciones que se realizaron en materia de infraestructura que implican la inversión de 25 millones de pesos en promedio al mes, son importantes.

"Esta observación que se hizo en el 2020 apunta a hay cinco millones de recursos que no se han justificado adecuadamente. En algunos son casos nuestros que no justificamos en la forma en que se ejercieron los recursos y en otros casos son problema de las empresas que no entregaron documentos que son indispensables".

El Congreso local será el responsable de aprobar o no la cuenta pública, antes de que concluya el mes de octubre, posteriormente los municipios podrán justificar el manejo financiero, de lo contrario se presentarán denuncias penales contra quien resulte responsable.