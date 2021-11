Nosotros cuidamos las tumbas cuando familiares no podían: Liliana

"Usted dígame, cuántos ramitos quiere y ya yo me encargo de ponérselos mañana", dice Liliana mientras habla por teléfono con una de sus clientas, quien le da instrucciones de cómo quiere que arregle la tumba de su difunto.

"Hay varias familias que decidieron por la pandemia no venir, como lo son las personas adultas y las que están enfermas, hablan por teléfono y me depositan dinero, y ya yo me encargo de cómprales flores y ponérselas en sus sepulturas", explica.

Sus manos y ropa llena de tierra son seña de que hoy fue un día de mucho trabajo. Es 1 de noviembre y el Panteón Jardín del puerto de Veracruz, reabrió después de un año de cierre por la pandemia de la covid-19.

Luego de que el estado pasará a semáforo verde, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez exhortó a los presidentes municipales a abrir los panteones para las festividades de Día de Muertos.

Las tumbas son recorridas por familiares que no habían visitado a sus difuntos durante un año. Llegan con ofrendas, flores, coronas y también hay limpiadores que cargan picos, palas, escobas y cubos de agua.

Una de esas personas es Liliana, pero ella no está de paso como la mayoría de los limpiadores de tumba, que ven en estas fechas de Todos Santos y Día de Muertos un ingreso extra para llevar a casa.

Desde hace dos meses es el trabajo que desempeña todos los días, pero admite que lleva toda una vida en ese lugar.

Liliana creció jugando entre las tumbas, sus padres la llevaron a la edad de 12 años para que los ayudara con el trabajo.

"Son varios años trabajando aquí (en el panteón), pero ahorita de lleno yo empecé desde el mes de agosto a la fecha. De agosto a ahorita llevo viniendo entre semana y todo. Aquí se le da mantenimiento a la sepultura, se lava, las familias pagan mensualmente para que (las tumbas) se les mantenga limpio".

Tras la muerte de sus padres, en agosto del 2021, volvió a retomar el trabajo de limpiar sepulcros, el lote de tumbas donde está con su hijo, hermano y marido, antes pertenecía a sus padres.

Ambos murieron debido a que tuvieron complicaciones por padecer el coronavirus que causa la covid-19.

El 16 agosto murió su mamá Rosa María del Carmen, a los cuatro días su papá, Alejandro Torres, su corazón no resistió los estragos del virus, murió de un paro cardiaco.

"Mi mamá falleció en la casa, mi mamá no quería que se le internara, quiso morir en la casa y la verdad es algo demasiado fuerte, demasiado difícil que se vive", dijo.

Liliana cuida de las tumbas de sus padres que se encuentran en la entrada del panteón donde trabajaron durante toda su vida.

Dice que la llegada de la pandemia de la covid-19 cambió todo, ahora hay más tumbas ocupadas, la mayoría son del 2020, jóvenes, adultos mayores y niños que no lograron vencer a la covid, al igual que sus padres.

Actualmente el estado de Veracruz tiene registrados 14 mil 439 defunciones por covid-19 y 12 mil casos confirmados, según el reporte de la Secretaría de Salud del Veracruz.

Hasta el 31 de octubre del 2021, el estado registró tres fallecimientos, una cifra baja en comparaciones con la del año pasado, que fue de 38 decesos.

Liliana estuvo cuidando a sus padres en todo el proceso de la enfermedad y también contrajo el coronavirus, pero logró resistir los síntomas.

"Mi mamá antes de fallecer, yo no sé si ella presentía o algo, ella decía que el día que llegará a faltar yo me quedaba aquí, dándole mantenimientos a sus sepulturas, que las familias que quisieran se les siguiera cuidando", mencionó.

El saldo de la pandemia de la covid en Veracruz

Luego de permanecer más de un año cerrados, los panteones de la zona conurbada abrieron sus puertas.

En mayo del 2020 la Secretaría de Salud realizó el cierre de panteones como parte de la "Estrategia Estatal Contra el Coronavirus", para prevenir la propagación del virus. En ese mismo mes Veracruz fue el cuarto estado con más casos de covid, solo por debajo de la Ciudad de México y Estado de México.

En la entidad veracruzana el primer caso de covid se registró el 15 de marzo, se trató de una joven universitaria que viajó a Europa y que después presentó síntomas del virus.

El puerto de Veracruz fue el epicentro de los contagios a nivel estatal y permaneció durante todo el 2020 y parte del 2021 en semáforo rojo, de riesgo máximo, por los casos positivos y muertes, de acuerdo con los registros oficiales de los Servicios de Salud.

En el mes de agosto de este mismo año, el estado se ubicó en el lugar ocho con más casos en muertes de niños por covid, con 25 muertes confirmadas, de acuerdo al Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

El repunte en muertes que causó la pandemia hizo que el panteón municipal del puerto rebasara su capacidad en sepelios, de acuerdo con María del Rosario Vera Vela, regidora sexta del ayuntamiento de Veracruz. Por lo que se ordenó la exhumación de 245 tumbas.

Actualmente con la campaña de vacunación que implementó la Secretaría de Salud los contagios y muertes han disminuido.

Según declaraciones del delegado del Gobierno Federal, Manuel Huerta Ladrón de Guevara, solo restaban 10 municipios para culminar la segunda dosis para la generación 30 a 39 años que reciben el biológico de AstraZeneca.

Durante la pandemia y antes de la aplicación de la vacuna, Liliana y sus padres fueron las personas encargadas de cuidar y mantener limpias las tumbas de los difuntos en el panteón de Veracruz.