Nos quitan el agua, pero seguimos pagando: usuarios del Buenavista

"Para lavar me paro a las cinco de la mañana, es cuando hay un poco más de agua", dijo Elizabeth, quien vive en el tercer piso de uno de los departamentos del Infonavit Buenavista, ubicado al norte de la ciudad de Veracruz, donde hace más de un año los residentes sufren la escasez del servicio de agua potable.

"Hay que lavar la ropa, los cobertores y todo, y con esa poquita de agua demora para que la lavadora se llene, es un problema la verdad. Para bañarse cuando hay poca no sale bien en la regadera, es un problema", contó Elizabeth.

Hace una semana Grupo MAS anunció por medio de sus redes sociales que cinco colonias se quedarían sin agua por un mes, a causa de los trabajos de rehabilitación y limpieza del pozo 32 que abastece esta zona de la ciudad.

Habitantes de las colonias Astilleros, Camino Real, Villa Rica, Benito Juárez e Infonavit Buenavista tendrán que almacenar agua para realizar sus quehaceres domésticos, no obstante, los vecinos del Infonavit aseguran que este problema los aqueja desde hace tiempo más tiempo.

"Ya tiene bastante tiempo que hay muy poca presión del agua y cuando se va demora en venir y viene como chocolate, está súper sucia, no sirve", dijo.

Además de que el servicio no abastece lo suficiente, cuando llega el agua está sucia, con tierra y de un color café, afirmó.

Lilia, otra de las vecinas afectadas, comentó que tuvo que adquirir filtros de agua para que sus aparatos electrodomésticos no se le descompusieran, en esto gastó cerca de 800 pesos cada uno.

"Podemos demorar días que no pasa el agua, de hecho no sube, ahorita en el tanque de arriba no tengo nada de agua, yo tengo un aljibe y ahorita acabo de llenar el tanque de arriba, pero del aljibe que logre juntar tengo agua", dijo Lilia.

Gastar el doble en la compra de garrafones

Los vecinos de Infonavit Buenavista tienen que recurrir a otros métodos para conseguir agua, como comprar garrafones, una familia de tres integrantes debe de adquirir al menos uno diario y terminan pagando más de lo que vale el servicio.

También tienen que recurrir a las casas de sus familiares para lavar la ropa, esto les genera más gastos, ya que tienen que ocupar taxis para trasladar su ropa.

"Me está saliendo peor lo que uno paga de agua y todavía la cooperación que se le da al muchacho de la pipa, los taxis que gasta uno para ir y estar comprando más agua de garrafón para la higiene de uno", dijo Lilia.

Pese a que Grupo MAS anunció que pondrían pipas al servicio de los ciudadanos, los vecinos aseguran que no es suficiente para abastecer a todas las familias.

"El domingo estuvimos esperando la pipa, estuvo aquí en la mañana, solo una persona le abasteció, de ahí se fue a calle Esmeralda, estuvo abasteciendo un rato, se volvieron a ir, regresaron y aquí solo a tres casas, dijo que ya no tenía agua y que regresaba, pero es la hora de que no vemos el camión", dijo Irving Hernández otro vecino inconforme.

El entrevistado consideró que es injusto que la empresa esté cobrando una mensualidad de agua sin darles el servicio que debe de ser, aunado a eso los costos del recibo subieron, pues en años anteriores pagaban menos de 200 pesos al mes, ahora tienen que pagar cerca de 350.

"De las cuatro semanas del mes tres no vamos a tener el servicio, pero sí nos los van a cobrar, no tenemos sueldos de grandes funcionarios para decir que no me importa pagar el recibo".

Ahora con la pandemia de la covid-19 la situación se complica, ya que con la poca agua que llega se hace más difícil mantener limpio sus hogares, así como lavarse las manos, frutas y verduras.

Los vecinos relatan que a inicios de la emergencia sanitaria ya habían presentado la falta de agua, pero solo se suspendía por las noches, por lo que no les causaba problemas y no se habían quejado.

Los problemas surgieron a partir de que se prolongaron los días de escasez de agua y cuando salía con tierra y sucio.

"No lo sentíamos tan grave, por eso aguantamos un poco más el servicio regular que tienen, pero ahorita ya es insostenible el estar soportando porque es demasiado la cantidad de días", agregó Irving.

Los habitantes del Infornavit Buenavista señalan que ya están hartos de las irregularidades del servicio, pues en varias ocasiones Grupo MAS manda comunicados que se encuentra en limpieza el pozo que abastece la colonia, pero siempre sale agua sucia, aseguraron.

Irregularidades en el servicio de agua

Esta no es la única colonia del puerto de Veracruz donde se realizan quejas por la mala calidad del servicio de agua por parte de esta empresa, son cinco años en los que habitantes del puerto llevan quejándose por la misma situación, en distintas ocasiones se realizaron marchas y manifestaciones para exigir se revoque la concesión a Grupo MAS.

Durante los cinco años se acumularon más de 3 mil denuncias que ciudadanos realizaron ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), estas quejas llegaron hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por medio de amparos de las asociaciones civiles y ciudadanos se hicieron notar las irregularidades del servicio.

Aunque hasta el momento la pelea por revocar la concesión sigue, son los ciudadanos como los habitantes del Infonavit Buenavista y de otras colonias quienes padecen la falta de agua.