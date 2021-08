“Nos mata el virus o el hambre”; xalapeños se manifiestan en Finanzas

Xalapa, Ver. - Habitantes de la colonia el Porvenir en Xalapa se manifestaron en las oficinas de la Secretaría de Finanzas y Planeación para exigir apoyos económicos y despensas durante la pandemia.

Los vecinos aseguraron que ya no tienen para comer, mucho menos para pagar los servicios básicos y que “si no mueren por el nuevo coronavirus, lo harán de hambre”.

"No nos ha llegado ningún apoyo y tenemos a nuestros esposos desempleados. O nos morimos del virus o nos morimos de hambre", dijo una de las manifestantes que no usaba cubrebocas porque "no quería quedarse callada".

Principalmente mujeres, cerraron de manera simbólica la Sefiplan porque han visto que apoyan a colonias en donde su población no lo necesita y a ellos no.

"Queremos el apoyo para la colonia, somos pocos, pero va a venir más gente porque sabemos que a otras colonias han llevado apoyos y a nosotros no. Ni nos tapamos la boca ni nada porque queremos hablar y no quedarnos callados. Queremos despensas, apoyos; los apoyos llegan a colonias que tienen dinero y uno que no tiene no recibe nada", señalaron.

Otros colonos demandaron a las autoridades que visiten su colonia para que vean la carencia en la que viven, y criticaron que a pesar de que el Ayuntamiento de Xalapa prometió despensas a quienes pusieran banderas rojas afuera de su casa, estos no han llegado.

"Con esposos o desempleados, amas de casa que no tenemos trabajo; lo que queremos es que nos apoyen. Pusimos las banderas rojas, pero como no nos visitan de qué sirve que lo hayamos hecho. Yo tengo 20 días con el trapo rojo, pero no han pasado, van a donde hay dinero", dijo otra de las manifestantes.

Advirtieron que no son sólo hombres y mujeres las que sufren, sino también niños y adultos mayores que no tienen ni para comer y no cumplen los requisitos para acceder a los programas sociales de créditos.

"Queremos comer, hay que pagar luz, agua, y sin empleo qué vamos a hacer; los recibos llegaron carísimos. Nosotros queremos que nos devuelvan algo de lo que nosotros pagamos en impuestos, no es nada regalado", dijo otra inconforme.

En esta colonia viven más de 350 habitantes y la mayoría ya se quedó sin dinero para enfrentar la contingencia sanitaria, por ello solicitaron al menos 200 despensas con carácter de urgente.

Además, demandaron la condonación temporal de pagos de servicios de agua y luz; un programa de empleo temporal; un programa de abasto federal con subsidio del Estado y la apertura de pequeñas empresas, pues la mayoría son empleados o trabajadores informales que viven al día.

Dijo que es tanta la necesidad qué hay quienes están promoviendo actos de rapiña, algo a lo que se oponen por completo, aunque la necesidad es grande en los sectores populares.