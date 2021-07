"Nos faltan 500 mdp", piden a magistrados en Veracruz bajarse sueldos

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Isabel Romero Cruz, reveló que el pasado mes de junio estuvieron "tronándose los dedos" para cumplir con la nómina debido a que el Poder Judicial tiene un déficit de 500 millones de pesos para lo que resta de 2021.

Además, confirmó que el cierre de 29 juzgados del Poder Judicial del Estado se debe principalmente a la falta de presupuesto que atraviesa el organismo autónomo.

La falta de solvencia es tal, que, en junio, el PJE tuvo que pedir al proveedor encargado de las sanitizaciones, que se las dejaran "fiadas" según Romero Cruz, quien sostuvo una reunión con magistrados ante la medida de cerrar los órganos jurisdiccionales.

Un audio que ha circulado entre los diversos medios de comunicación en las últimas horas y donde se escucha a la togara detallar el déficit de 500 millones de pesos para lo que resta del año.

Además, la magistrada presidenta dijo que el Poder Ejecutivo exhortó a los magistrados a que se recorten "de forma voluntaria" entre el 20 y 30 por ciento de sus compensaciones desde ahora y hasta que acabe el año.

Los cierres de juzgados, la manera en la que se ha hecho el manejo de los recursos y las peticiones a los magistrados para bajarse el sueldo han ocasionad inconformidad, máxime que el Ejecutivo solo está dispuesto a destinar 200 millones de pesos adicionales al PJE para que concluya el año y el resto debe ser puesto por el Poder Judicial.

"Nos faltan 500 millones de pesos, nos van a dar 200 millones de pesos, nos van a faltar ahora 300, ya menos. Necesitamos 260 millones para puro salario, los otros 300 son para papelería, todo lo que usan, luz agua, teléfono, todo, pero 260 millones es para puros salarios" se escucha en el audio.

Inmediatamente, deslizó la petición de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz como condición para que el Poder Judicial termine el año.

"El señor gobernador lo que me pidió muy atentamente platicar esto con ustedes, es que, desde luego es voluntario, que se les redujera la compensación a un cierto porcentaje, todavía no lo hemos platicado bien con el secretario de aquí hasta diciembre nada más", expuso la presidenta del Poder Judicial.

Aunque en los hechos se justificó que los cierres de los juzgados eran por los pocos resultados que arrojan, en la reunión la presidenta reveló que "moralmente no se sintió bien" de tomar la medida, aunque añadió que eran necesario amarrase el cinturón con otras acciones.

De acuerdo con la propia presidenta, las finanzas están en números rojos al grado que para junio ni siquiera había dinero suficiente para el pago de nóminas.

Romero Cruz asegura que dialogó la situación del PJE con el gobernador García Jiménez y cuando lo hizo, este pidió que los magistrados fueran los que resolvieran el problema.

"Yo fui varias veces con el señor Gobernador porque todavía desconfiaba mucho porque no soy buena para las matemáticas ni para esto de la administración financiera, lo estoy aprendiendo, pero fui varias veces, Gobernador y ya la última me dice qué no entiende; hable con los magistrados y dígales que me apoyen hasta diciembre nada más, quiero que me apoyen hasta diciembre pero voluntariamente, el que quiera, no los vamos a obligar, el que quiera y me dicen hace 2 o 3 días (...), ahorita me está exigiendo la Suprema Corte pagar 700 millones de pesos a Soriana y ya, porqué, porque Duarte le pidió fiado a Soriana 700 millones de pesos de puras despensas y no se las pagó.