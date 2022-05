"Nos balacearon la casa", mujer denuncia abuso policíaco en Veracruz

"Nos balacearon la casa, no se identificaron, no traían orden de cateo, no trajeron orden de aprehensión", dice Lucía poco más de 12 horas después de que un grupo de hombres armados irrumpió en su vivienda disparándole a todo lo que encontraron a su paso para después llevarse a su hijo José Miguel.

La mujer relata que los hombres llegaron en un par de camionetas de batea, que quedaron estacionadas frente a su domicilio, ubicado en la calle Carlos Cruz, entre la calle Guadalupe Victoria y la avenida Cuauhtémoc, en la colonia centro del puerto de Veracruz.

Era la una y media de la mañana del viernes 20 de mayo cuando escuchó gritos, balazos y golpes en la puerta que fue derribado por los hombres que, asegura, vestían uniformes de color azul marino, estaban encapuchados y portaban armas largas.

"Yo les pedí que se calmaran, me bajaron de la escalera, porque yo estaba en la segunda planta; me tiraron al suelo, me taparon la cabeza", relata.

Lucía afirma que mientras una mujer la sometía a patadas en el primer piso, el resto de los hombres catearon la casa, llevándose alrededor de 600 mil pesos, entre dinero en efectivo de su tienda de abarrotes, la pensión de su esposo y la venta de una camioneta y oro laminado.

El grupo de hombres armados salió del domicilio de Lucía llevándose a su hijo José Miguel, a quien, asevera, nunca le presentaron una orden de aprehensión ni le mencionaron cuál fue el motivo por el que lo detuvieron.

"Fuimos víctimas da la fuerza del estado, se llevaron a mi hijo José Miguel, de 32 años; afortunadamente estamos vivos, él está bien, doy gracias a Dios; me sentí tan indefensa como persona, como mujer, como ciudadana", expresa.

De acuerdo con la mujer, uno de los hombres que irrumpió en su domicilio en las primeras horas de este viernes se llevó un automóvil Audi, propiedad de su hijo José Miguel, que presuntamente apareció totalmente dañado en la ciudad de Xalapa.

Según Lucía, a las 12 del día de este viernes 19 de mayo su familia se enteró de que su hijo José Miguel se encuentra detenido en el cuartel de San José, ubicado en la ciudad de Xalapa, en donde el joven recibe el auxilio de su esposa.

Lucía y su esposo, quien también se llama José Miguel, de 77 años, ya pusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE), cuyos elementos arribaron a la calle Carlos Cruz la tarde de este viernes 19 de mayo para investigar el caso.

De acuerdo con la mujer, la vivienda tiene al menos 50 impactos de bala, que se aprecian en la puerta, en las paredes frontales y en un automóvil que se encuentra estacionado en la cochera.





