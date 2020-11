Normal Veracruzana quiere enseñar inclusión, excluyendo a joven sorda

XALAPA, VER.- Sin oír, sin intérprete y sin la protección de las instituciones, cada día Gabriela Yareth Mendoza Pérez mantiene el reto de estudiar Inclusión Educativa en la Benemérita Escuela Normal Veracruzana "Enrique C. Rebsamen" en Xalapa para cumplir su sueño de enseñar a leer y escribir a niños y niñas sordas de nacimiento, como ella.

A sus 24 años, Gabriela Yareth admite que aparte de la indiferencia de algunos de sus profesores a su caso, enfrenta la negativa de autoridades educativas y de la propia institución que justifican no poder asignarle un traductor de la Lengua de Señas Mexicana (LSM) para sus clases en línea por la pandemia de COVID-19.

De hecho, Gabriela Yareth explicó que desde 2018 solicitó la intervención de un intérprete a la Normal Veracruzana, sin embargo los dos últimos directores del plantel, Norma Engracia Lobato García y Daniel Domínguez Aguilar, no dieron respuesta y así llegó hasta el quinto semestre de la carrera; ahora le recomiendan a aprender a leer los labios de sus profesores, algo que no todas las personas sordas pueden hacer.

En entrevista con La Silla Rota Veracruz, Gabriela Yareth, acompañada de su novio Jorge Humberto López Camarillo, de 21 años e igual diagnosticado con sordera profunda, explicó que cuando ingresó los maestros no le ofrecieron ningún aliento y, de hecho, encontró que pocos docentes conocen la LSM.

"Cuando empecé a la Escuela Normal, los maestros no me alentaron, tampoco me explicaron. Sólo algunos sí saben la Lengua de Señas Mexicana, otros no; después me reprobé una materia".

Además de Gabriela y Jorge, en México casi medio millón de personas presentaron una discapacidad auditiva, de acuerdo a los resultados del último censo de población y vivienda del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

ENSEÑAN INCLUSIÓN, EXCLUYENDO

Con la pandemia, y la implementación de la enseñanza a distancia, Gabriela necesita con más urgencia de un intérprete para traducir a LSM las clases en línea.

Sin embargo, la estudiante del quinto semestre de Licenciatura en Inclusión Educativa de la Normal reitera que la respuesta de los directivos del plantel se limitó a recomendarle "aprender a leer" los labios.

Gabriela Yareth insiste en que no todas las personas cuentan con dicha capacidad y admite que esta habilidad no se encuentra entre sus posibilidades.

Aclara que de niña no cursó terapia de lenguaje y a la vez tampoco aprendió a escribir en español.

"Apenas aprendí terapia de lenguaje hace un año, porque mis maestros quieren que yo sea maestra para comunicación con los niños sin discapacidad o con discapacidad", dijo.

Añadió que no siente presión para cursar la carrera, sin embargo, es su derecho utilizar la Lengua de Señas Mexicanas en el proceso de convertirse en una profesional

APATÍA DE LA CEDH

Cabe referir que Gabriela acudió a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) para formular queja por una posible discriminación. Sin embargo la defensoría negó la existencia de una posible exclusión contra la alumna.

"Denuncié a Derechos Humanos, pero tampoco no me alentó", refirió la estudiante, quien es animada por su pareja a hacer pública su situación.

Por presión de Gabriela, la defensoría reabrió el caso con el respaldo de grupos de débiles visuales y sordos en Xalapa, sin embargo, los estudiantes con discapacidad auditiva siguen careciendo de acceso a la información y por ende la accesibilidad para seguir las clases durante la pandemia.

La estudiante consideró que sufrió exclusión de parte de los compañeros de su propio salón, incluso aunque directivos de la BENV le prometieron instruirse en la Lengua de Señas Mexicana el ofrecimiento no se ha cumplido.

"No hay interprete. Yo ya quiero y es urgente tener un intérprete en la clase virtual porque hay que estar en igualdad o equidad que mis compañeros, como normalistas".

Gabriela pide que después de dos años y medio de cursar sus estudios universitarios se atienda por fin el tema del intérprete que necesita porque a través de las nuevas plataformas educativas no ha podido aprender y realizar sus tareas.

"Me gusta mucho la carrera, porque quiero ser maestra de Modelo Lingüístico Sordo y aprender mucho, (quiero saber) cómo enseñar estrategias a los niños sordos, porque niños sordos no conocen todas las asignaturas. Tampoco algunos maestros no explican porque no saben o no conocen Lengua de Señas Mexicana (LSM). Eso yo quiero, preparar para que los niños sordos puedan mejorar y puedan superarse ya sea en Educación Básica o Educación Superior".

Además insiste en defender el uso de la Lengua de Señas Mexicana, porque considera que los niños sordos tienen los mismos derechos como ella.

En este caso, la Ley 822 para la Integración de las Personas con Discapacidad de Veracruz refiere en su artículo 10 que las personas con discapacidad tienen derecho a la igualdad y la no discriminación.

A la vez, el artículo 22 obliga a las autoridades educativas a reconocer y asegurar el derecho de las personas con discapacidad a una educación inclusiva, de calidad y gratuita.

EL AMOR TAMBIÉN LA IMPULSA

Gabriela y Jorge, de 21 años se conocieron en Facebook. La amistad inició tres meses atrás y a la fecha llevan cinco meses de noviazgo.

Diagnosticado también con sordera profunda, él estudia el tercer grado de secundaria y, por ahora, aspira a concluir la educación básica para ingresar a bachillerato.

Cabe referir que ante la respuesta de las autoridades de la Normal Veracruzana, tanto Gabriela como Jorge ratificaron la solicitud de un intérprete, aunque no descartan gestionar dicha petición directamente ante la Secretaria de Educación de Veracruz, a cargo de Zenyazen Escobar.

Además, con el apoyo de asociaciones de discapacitados en la capital del Estado, analizan recurrir a la vía del amparo para obligar a las autoridades educativas a tomar inmediata atención en la interpretación de la joven con discapacidad.