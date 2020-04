No usaremos la fuerza, confiamos en la gente: Manuel Huerta

Xalapa, Ver.- El Gobierno federal no tiene contemplado el uso de la fuerza para obligar a los ciudadanos a no acudir a las playas, señaló el delegado de la Secretaría de Bienestar, Manuel Huerta Ladrón de Guevara.

El funcionario indicó que la instrucción es convencer a la población para que atiendan las recomendaciones generadas por la pandemia del coronavirus covid-19 en el estado a fin de disminuir los contagios.

"Nunca vamos a actuar con la fuerza, nosotros además de respetar los derechos humanos de todos tenemos que hacer más labor de convencimiento y de raciocinio de todos, estoy convencido que esto va a funcionar"

Por ello, negó que se puedan imponer medidas de restricción porque dijo sería atentar contra los derechos humanos de la población, tal como ocurriría en un toque de queda.

Recordó que el Gobierno federal no actuará por la fuerza, y que por ello no habrá "toque de queda" ni restricción de derechos ciudadanos, ya que insistió en que "todo va a ser por la razón, todo es por el convencimiento".

En cuanto a las medidas de compensación para reducir las afectaciones económicas a la población, dijo que el Gobierno federal ya anunció algunas y que los gobiernos de los estados y los municipios deberán implementar las acciones que consideren pertinentes.

"No le podemos decir a la gente quédate en casa si no tiene cómo sobrevivir a estos asuntos, así como el gobierno federal saca sus programas de apoyo a la sociedad, me imagino que el Gobierno del Estado, el Gobierno del Municipio tiene que sacar medidas que apoyen"

