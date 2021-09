No tengo miedo de que me obliguen a dejar el Poder Judicial: Isabel Romero

XALAPA, VER.- Luego de que una magistrada fue inhabilitada y otra más removida de la sala Familiar, la presidenta del Poder Judicial del Estado, Isabel Inés Romero Cruz dijo no tener miedo de que la quieran obligar a dejar la representación del Poder Judicial.

En entrevista, la magistrada aseguró que ella no fue la responsable de la remoción de su antecesora, Sofía Martínez Huerta, a quien separaron del cargo en octubre del 2020.

Sofía Martínez Huerta

Afirmó que le propusieron quedarse en el interinato, por lo que descartó ser la autora intelectual de la salida y la inhabilitación de su excompañera en el Poder Judicial, "yo no lo hice, me lo achacan a mí. Estamos trabajando con total transparencia, no temo".

Sofia Martínez Huerta, fue nombrada magistrada por una propuesta del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez en octubre del 2019, luego de ser nombrada presidenta (diciembre 2019), fue removida por el pleno del Poder Judicial.

Se presentó una solicitud de Juicio Política y sus propios compañeros la inhabilitaron por un periodo de cinco años, además, de que le retiraron el nombramiento que le había otorgado el Congreso, después del juicio.

Romero Cruz evitó confirmar si ella había presentado alguna denuncia penal contra Martínez Huerta, a quien se le acusó de desviar recursos del fondo auxiliar, lo que motivó a que la separaran de la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz (TSJE), pero dijo que por "ahí andan" las querellas.

En el caso de la magistrada Concepción Flores Saviaga, a quien removieron de la Sala Octava de los Familiar para integrarla a la visitaduría, la presidenta aseguró que está muy contenta con su nueva encomienda.

Concepción Flores Saviaga

Sin embargo, antes había señalado que a Flores Saviaga no le asistía la razón jurídica para mantenerse en la Sala Familiar, y fue por lo que la cambiaron de adscripción, "sí ustedes le quieren creer, es su problema" comentó.

"No crean en todo lo que ellas comentan, es totalmente falso. A la magistrada se le cambio de adscripción a la visitaduría, ella precisamente andaba pidiendo hacer visita, es una excelente magistrada", argumentó.





am