"No somos jefes de plaza"; dice segundo liberado acusado de ultrajes

"Pudimos demostrar que nosotros no cometimos ningún delito; no somos jefe de plaza como el Gobernador en su momento lo dijo, no somos lugartenientes, si pueden observar soy un ciudadano común y corriente y dedicado siempre al trabajo, siempre a la familia", dijo José Antonio a Milenio al momento de recuperar su libertad, cuando salió del penal de Tuxpan.