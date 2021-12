"No se les va a dar cena", niegan alimentos a trabajadores del Regional

"¿Cómo no nos van a dar de comer?", se escucha en un vídeo en el que trabajadores del turno de la noche del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz increpan a empleados del área de comedores por negarles la cena.

El video – que se encuentra en manos de La Silla Rota Veracruz – fue grabado momentos después de que los trabajadores del horario nocturno del Hospital Regional fueron notificados de que a partir del miércoles 1 de diciembre ya no tienen derecho a cena.

Según un aviso en papel con el logo de Grupo Bersa – que presuntamente es parte del Corporativo Kosmos, proveedor de la 4T veracruzana y que recientemente fue ligado a la investigación Pandora Papers – la cena se dará solo a residentes, médicos, internos y trabajadores que llevan 12 horas de trabajo o que doblan turno.

En contraste, los trabajadores del horario nocturno, es decir, aquellos que van entrando a su turno, ya no tendrán derecho a cena, sino a una colación que consiste solo en un sándwich con una rebanada de mortadela y un jugo, según trabajadores del hospital.

La notificación se registró pese a que el Gobierno del Estado otorgó a Grupo Bersa, a través de la empresa Café Bersa S. de R. L. de C. V., un contrato por el servicio subrogado de alimentos y bebidas en el Regional y 26 hospitales más de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver) hasta el31 de diciembre de 2021.

El contrato de la empresa Café Bersa es por un monto de 53 millones 960 mil pesos para el manejo de los servicios alimentarios en 14 hospitales de la zona norte y 13 de la zona centro B de la red hospitalaria de Sesver, entre ellos el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz.

De acuerdo con el acta de falla de la licitación pública nacional LPN-103T00000-003-21, Café Bersa dará el servicio en el Hospital Regional de Veracruz entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre de 2021 por un monto de 16 millones 800 mil pesos.

Aun cuando el capítulo doceavo de las Condiciones Generales de Trabajo del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Secretaría de Salud (SNTSA) ampara a los trabajadores para que tengan acceso a alimentos, la empresa se niega a brindarle la cena a los empleados del turno nocturno.

La molestia de los trabajadores del hospital es aún mayor debido a que la empresa Café Bersa colocó un checador digital en el que presuntamente los obligan a registrar que recibieron la comida pese a que sucede lo contrario, afirmaron.

"La empresa cobra por esa comida que no nos está dando, me imagino que ahí ha de haber mochadas", mencionó un empleado.

La Silla Rota Veracruz solicitó una entrevista con el médico Avelino Guardado Sánchez, director del Hospital de Alta Especialidad de Veracruz, sin embargo, el personal de prensa de Sesver argumentó que el funcionario no está autorizado para dar entrevistas a medios de comunicación.

Asimismo, se contactó a Elizabeth Melquiades, líder del sindicato de los trabajadores del hospital, quien tampoco respondió a la solicitud.

Pese a que los trabajadores desconocen cuál es el motivo que se le niegue la cena al turno de la noche, se encuentran molesto, pues argumentaron que la empresa y el hospital incumplen con las comidas de los turnos matutino y vespertino.

"Como se nota que tratan de recortar más los alimentos para quedarse con más presupuesto, para la porquería de comida que dan en jornada. El pan lo escoge primero el personal de la empresa y luego lo que no les gusta lo reparten y no me dejarán mentir, primero comen ellos que el personal", se lee en uno de los mensajes de un grupo de WhatsApp de los trabajadores.

Café Bersa, consentida de la 4T relacionada con Pandora Papers

La empresa Café Bersa S. de R. L. de C. V. es la encargada del servicio subrogado de alimentos y bebidas de 27 hospitales de Servicios de Salud de Veracruz (Sesver), entre ellos el Hospital de Alta Especialidad de Veracruz u Hospital Regional.

Es propiedad de los hermanos Juan José y Luis Armando Bernardi Sampieri, quienes son primos hermanos de la exdiputada local por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exsenadora suplente de José Yunes Zorrilla, Ainara Rementería Coello.

A su vez, los hermanos Bernardi Sampieri son sobrinos del senador Julen Rementería del Puerto, coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta del Congreso de la Unión y exalcalde de la ciudad de Veracruz.

Café Bersa S. de R. L. de C. V. – que tiene domicilio en la calle Paseo de los Cedros, en el fraccionamiento Floresta del puerto de Veracruz y cuyo RFC es CBE051028DV0 – es representada legalmente por Juan Jesús Urrutia García.

La empresa es proveedora asidua del gobierno que encabeza Cuitláhuac García, que desde 2019 le otorgó varios contratos por el servicio subrogado de alimentos y bebidas de la red hospitalaria de Sesver, tanto por licitación pública nacional como por adjudicación directa.

El 28 de abril de 2019, Café Bersa obtuvo un contrato de 13 millones 847 mil pesos mensuales a través de la licitación pública nacional LPN-103T00000-002-19 que le concesionaba el servicio alimentario en hospitales del estado entre el 1 de mayo y el 31 de 2019.

De acuerdo con la licitación pública nacional LPN-103T00000-002-2020, el Gobierno del Estado otorgó nuevamente en 2020 un contrato por 56 millones 144 mil pesos a la empresa de los Bernardi Sampieri por para el manejo de los servicios alimentarios.

En 2020, la empresa Café Bersa fue relacionada en una investigación periodística de El Universal con el corporativo Kosmos, propiedad de la familia Landsmanas, que acumulaba entonces contratos con dependencias gubernamentales de la 4T por casi 150 mil millones para la distribución de alimentos.

Según el sistema Compranet, en 2020 el corporativo Kosmos obtuvo contratos por 24 millones 865 mil 374 pesos y 26 centavos a través de Café Bersa, que en 2021 aún continúa entre los proveedores del Gobierno del Estado de Veracruz.

La relación con el corportativo Kosmos fue negada inmediatamente por Juan José Urrutia García, representante legal de Café Bersa, quien por medio de un comunicado aseguró que desconocía el motivo por el cuál ambas empresas fueron vinculadas.

Además del servicio que brinda actualmente al Hospital Regional por el contrato que le otorgó el Gobierno del Estado, Café Bersa también tiene maneja la distribución de alimentos en el Hospital de Tarimoya, ubicado en la zona norte del puerto de Veracruz, por la cantidad de tres millones 120 mil pesos.

Anteriormente, el Gobierno del Estado le asignó por adjudicación directa un contrato por 26 millones 980 mil pesos a Café Bersa para el manejo del servicio de alimentos entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2021, es decir, hasta un día antes de que entrara en vigor el acuerdo actual.

En octubre de 2021, el Corporativo Kosmos – presunto propietaria de Café Bersa – fue involucrada en la investigación Pandora Papers, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), en la que se exponen a políticos que habrían movido fortunas a paraísos fiscales.

De acuerdo con el gobernador Cuitláhuac García, el corporativo participó y ganó en una licitación pública nacional para el manejo de los servicios de alimentos en la red hospitalaria de Sesver, a través de las empresas Café Bersa y Productos Serel S. A. de C. V.

"Ganaron licitaciones, sin embargo, sí las traemos a raya, bien vigiladas, tienen que cumplir, pagar sus impuestos. Yo instruí que están cumpliendo o pena de que si incumplen con el contrato, hay multas, la cancelación e impedir que vuelvan a concursar", dijo.