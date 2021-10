No podemos obligar a las autoridades a que actúen de cierta forma: CEDH

XALAPA, VER.- Aunque la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acepta las recomendaciones que emite la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y se capacita al personal para evitar hacer uso excesivo de la fuerza pública, pero persisten las violaciones a los derechos humanos, aseguró La secretaria ejecutiva de la CEDH, Minerva Regina Pérez López.

Del 2020 al 2021, la SSP estatal suma tres muertes de civiles en el Cuartel de Policía "Heriberto Jara Corona" mejor conocido como "San José". El caso más reciente se reportó el 21 de julio cuando se reportó un "suicidio".

La secretaria ejecutiva de la CEDH, Minerva Regina Pérez López confirmó que Seguridad Pública ha aceptado todas las recomendaciones que ha emitido la comisión, y la gran mayoría están en seguimiento.

"Todas tiene un porcentaje de avance, hay algunas medidas que se emiten dentro de las recomendaciones que por su complejidad requieren más tiempo para cumplirlas".

Al ser cuestionada por el hecho de que persiste el uso excesivo de la fuerza, aunque se acepten, comento que las recomendaciones de la comisión estatal no son vinculantes, "no podemos obligar a las autoridades a que actúen de cierta forma. Son ellas, en su voluntad de no cometer más violaciones, que las aceptan y realizan acciones para dar cumplimiento".

Insistió que se ha estado trabajando con la SSP para que capaciten a su personal y sepan cuáles son sus obligaciones como servidores públicos, cuáles son los límites de la fuerza pública y que se pueda evitar en un futuro a que se repitan.

El 12 de julio, la SSP informó sobre un suicidio al interior del Cuartel de Policía "Heriberto Jara Corona" mejor conocido como "San José", ubicado en el centro de esta ciudad.

El primer caso se reportó el dos de mayo del 2020, su nombre era Carlos Andrés Navarro, tenía 33 años, su muerte ocurrió al interior del Cuartel de Policía de San José.

Carlos Navarro se dedicaba a la serigrafía, y fue detenido en el exterior del fraccionamiento Los Cántaros por el presunto delito de "faltas administrativas", y después de someterlo, los uniformados lo llevaron hasta el Cuartel San José. Después se reportó "su muerte".

Se reportó un segundo hecho el 24 de octubre del 2020, Gustavo Ortiz Hernández, murió en el Cuartel de San José presuntamente por los golpes que le dieron los policías.

Según los familiares, Gustavo Ortiz era comerciante, tenía 35 años y los policías de SSP lo detuvieron y lo acusaron de haber cometido presuntamente el delito de extorsión.

am