"No me van a amedrentar", denuncia robo Maryjose Gamboa y acusa a Morena

La diputada federal del PAN, María Josefina Gamboa Torales, denunció que fue víctima de un robo cuando circulaba en la Ciudad de México, luego de salir de un hotel ubicado en la avenida Reforma la mañana de este martes 19 de abril.

La legisladora acusó a Morena del robo en el que se llevaron documentación oficial e identificaciones suyas y de su esposo.

Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente.



No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos! pic.twitter.com/icYOgqt9NF — Maryjose Gamboa (@maryjosegamboa) April 19, 2022

"Hoy fui objeto de actos de intimidación. Dañaron mi vehículo y me robaron. Esto estaba planeado; es una prueba del rencor que siembra Morena a diario contra quienes pensamos diferente. No me van a amedrentar, ¡seguiré alzando la voz y defendiendo los intereses de los mexicanos!", escribió en su twitter.

De acuerdo con lo narrado por Maryjose Gamboa, al salir del hotel en donde se hospedaba recibió su automóvil con una de las llantas bajas de aire, inmediatamente después se percató que una persona en un automóvil modelo Stratus color dorado comenzó a seguirla.

Cuando descienden del auto para cambiar la llanta por una refacción, la legisladora fotografió el automóvil que los seguía y en el momento otro sujeto ingresó a su camioneta y se llevó sus documentos, identificaciones suyas y de su esposo, así como algunos objetos de valor.

"Esta zona no tiene una sola cámara de seguridad, la policía nunca llegó, por más que avisamos, enfrente hay policías en el Metrobús, nos vieron y ni se movieron".

"Obviamente, nos estaban esperando, obviamente estaba más que planeado y afortunadamente fueron cosas materiales, pero bien pudo haber sido que nos intentaran hacer algo si no saco el teléfono y me pongo a grabar el carro, esto es parte de las amenazas que recibimos todos los benditos días de parte de Morena, esto es lo que logras presidente todas las malditas mañanas para pararte a agredir a quien no piensa como tú", narró en un video.

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, acompañó a la legisladora luego de que difundió la denuncia en sus redes sociales y expresó que las características del robo se presentan en condiciones que causan extrañeza.

"Esas son las consecuencias de polarizar el país, esas son las consecuencias de estar generando odio, son las consecuencias de estar difundiendo de manera incorrecta las fotografías de nuestros legisladores, sencillamente porque no opinan igual que nuestro presidente de la República", dijo

Acompañando a la diputada @maryjosegamboa, quien acaba de ser asaltada en una de las avenidas de #Cuauhtémoc, por sujetos que al parecer ya la venían siguiendo desde la salida del hotel donde se hospeda. Extrañamente a unos días de haber votado en contra de la Reforma Eléctrica. pic.twitter.com/6HqNdB7eMF — Sandra Cuevas (@SandraCuevas_) April 19, 2022

Maryjose Gamboa participó en el debate de la iniciativa de reforma energética que fue desechada el domingo 17 de abril en la Cámara de Diputados, para fijar una postura en contra de la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La legisladora panista afirmó que el ataque en su contra ocurre luego de que la fracción de Morena y el propio presidente, promovieron un discurso de odio en contra de los diputados de oposición que desecharon su iniciativa.

"Vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, vamos a seguir votando como la gente nos mandó por ser oposición, pero si nos quieres amenazar, si nos quieres hacer algo, esta no es la manera, esta es una cobardía, asumimos las consecuencias de votar diferente y de pensar diferente en un país polarizado en donde todos los días siembras odio".

PAN responsabiliza a Morena de "campaña de odio"

El Consejo Ejecutivo Nacional del PAN acusó a Morena de una campaña de odio en contra de los diputados de su partido, por votar en contra la iniciativa de reforma energética impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En un comunicado, el presidente del PAN, Marko Cortés, hizo responsable al dirigente de Morena y el presidente de la República, de cualquier cosa que pueda ocurrirle a los legisladores de Acción Nacional.

"Esta es otra muestra más, de la autocracia en la que quiere que vivamos el presidente López Obrador, donde no solo no se respeta la libertad y el derecho a disentir, sino se busca reprimir, amedrentando, persiguiendo y hostigando a los legisladores de oposición, unidas las y los mexicanos debemos recordarle a López Obrador que aunque él viva en un palacio, México no es una monarquía, México es y seguirá siendo una democracia, donde se respeta a todos y sus diferentes formas de pensar", denunció.

El grupo parlamentario Plural del Senado de la República se sumó a la postura del PAN, para reclamar por la campaña que emprendió el partido Morena en contra de los legisladores que votaron en contra la reforma energética.

Emilio Álvarez Icaza señaló que es momento que el partido oficial acepte su derrota y deje de participar en campañas que forman parte de una apología de odio.

"Es un sin sentido pretender el monopolio del amor a la patria en la mañanera. De dónde sacan esa idea, de dónde creen que la propuesta de López Obrador es sinónimo de amar a la patria. Pasa así a los militares, que creen que los únicos que quieren a la patria son los que portan uniformes".





vtr