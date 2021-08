"No me intimidarán", Cuitláhuac respalda a alcalde electo de Córdoba

XALAPA, VER.- El gobierno de Veracruz respaldó al alcalde electo de Córdoba, Juan Carlos Martínez, luego de que afirmó que no se dejará intimidar por delincuentes, tras el asesinato de dos de sus exasesores.

En conferencia de prensa desde palacio de Gobierno, Cuitláhuac García Jiménez confirmó que no se permitirá que ningún grupo delictivo trate de intimidar a cualquier funcionario del nivel que sea.

El viernes 27 de agosto se dio un ataque contra el presidente municipal del Partido del Trabajo en Córdoba, Grodetz Ríos Andrade; perdió la vida a causa de las heridas de arma de fuego.

Horas después se reportó la muerte de José Escamilla Aguilera, regidor electo del municipio de Córdoba.

Ante el escenario, el alcalde electo advirtió que no será intimidado por quienes estén detrás del atentado ocurrido este sábado 28 de agosto, "Estoy indignado por el asesinato de Pepe, pero esta violencia no me intimidará".

En ese contexto, el gobernador planteó que así como se actuó en el caso de Cosoleacaque donde están detenidos casi todos los involucrados del homicidio de Gladys Merlín y su hija Karla Enríquez, se resolverá el caso de Córdoba, tras la muerte de los políticos cercanos a Juan Martínez Flores, alcalde electo.

"Me uno a lo expresado por el alcalde electo y tiene todo nuestro respaldo para que no se deje intimidar y daremos con los responsables, en esto la Fiscalía General del Estado va dejando un antecedente muy claro, combate a la impunidad y quien no lo haya entendido, con la penalidad correspondiente, estará manos de la justicia".

Finalmente, indicó que se trabajará de manera coordinada con las instancias de justicia y el Poder Judicial del estado.





am