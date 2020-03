"No más secuestros, cobros de piso, ni abigeatos", advierten autodefensas en caravana al sur de Veracruz

#ExclusivasLSR Unos 500 vehículos tripulados por autodefensas de Veracruz y Oaxaca salen en caravana en el municipio de Las Choapas. "No al cobro de piso. No al secuestro. No al abigeato", invitan hombres y mujeres que se dicen hartos de la delincuencia https://t.co/IJhUkJQJlu pic.twitter.com/OMFiCIcb59