¡No manchen!: Cuitláhuac se defiende de comparación con Duarte

XALAPA, VER.- En respuesta al dirigente de Movimiento Ciudadano (MC) en Veracruz, Sergio Gil Rullán, que comparó a Cuitláhuac García Jiménez con el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, preso en el reclusorio norte por asociación delictuosa y lavado de dinero, el gobernador de Veracruz pidió respeto, "no se manchen, no hagan esas comparaciones, ofenden".

En conferencia de prensa en palacio de gobierno aseguró que no se subiría al tren de la polémica, sin embargo, luego mostró una foto en donde aparece Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano con priistas, panistas y perredistas.

La foto se tomó en el mes de diciembre, cuando presentaron el Movimiento por la Justicia que tenía por objetivo lograr la liberación de José Manuel del Río Virgen. "ya nada más faltaban Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares", ironizó.

En conferencia de prensa el dirigente de Movimiento Ciudadano en Veracruz, Sergio Gill Rullán aseguró que la administración de Morena ha contratado deuda por más de 40 mil millones de pesos en sólo tres años. El político del partido Naranja señaló que Cuitláhuac García es el Duarte de Morena.

Ante esa aseveración el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez pidió respeto de parte de los integrantes de Movimiento Ciudadano y reiteró que el partido naranja forma parte de la mafia del poder.

"Respeto su opinión, pero no le voy a entrar. Nomás que no ofendan, ¿compararme con Duarte?, yo no juego así. Respeto. Como dicen los jóvenes, no manchen", externó al inicio de la sesión de preguntas y respuestas en conferencia de Palacio de Gobierno.

García Jiménez comentó que han sido reiteradas las ocasiones en que la oposición ha querido usar la deuda pública para golpear a su gobierno, sin embargo, aseguró ellos sólo reestructuraron para pagar menos interés, lo que tiene un efecto positivo en las finanzas de Veracruz.

"No es nueva deuda, es exactamente el monto que ya se tenía y se reestructuró; tiene que pasar por el Congreso, para obtener intereses más bajos a como la negociaron los antecesores, cuándo ellos (MC) guardaban silencio".

Ofreció dar a conocer como se ha manejado la deuda pública en la entidad, porque las anteriores administraciones pagaban más interés.

Además, reiteró, les heredaron pasivos de otro tipo al dejar de pagar impuestos del Estado y la Universidad Veracruzana (UV), deudas con Ayuntamientos a los que se les dejaron de transferir fondos federales en el 2016, entre otros pasivos.

