No los están buscando, acusa familia de desaparecidos en Soledad

"Nuestra preocupación, nuestra angustia es que no nos están ayudando, venimos a levantar un acta en la Fiscalía y no hemos tenido nada, mi hijo viajaba en su moto, su moto apareció el día martes en una delas comunidades, fuimos porque nos comentó la gente, levantaron la moto, pero es todo, no me dijeron más, no se ve que haya movimiento, que haya búsqueda, que haya recorridos", dijo.