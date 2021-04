No invertiría en el tren ligero de Xalapa: Idheana Gómez

XALAPA, VER. - "Yo no le he visto ni siquiera forma", opina Idheana Leticia Gómez Ortiz sobre el proyecto del tren ligero de Xalapa, al considerar que el gobierno de Cuitláhuac García Jiménez no ha brindado mayor información sobre la obra.

La candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la diputación federal por el distrito 10 de Xalapa Urbano comparte que, desde su experiencia como empresaria y prestadora de serviciosturísticos, es impensado apostar por un proyecto del que se desconocen principalmente sus alcances y beneficios. "Hay muy poca información de cómo va a ser este proyecto, cuál va a ser el A, B, C, entonces no lo veo factible", señala, al tiempo que cuestiona cómo el tren ligero sería una inversión redituable en la zona metropolitana de Xalapa. Para Idheana Gómez, antes de pensar en este tipo de obras las autoridades estatales y federales deben anteponer necesidades tan importantes como el desabasto de agua en la capital. La candidata del Verde afirma que para combatir este problema resulta imperativo implementar un sistema de recolección de agua de lluvia en viviendas y escuelas. Sin embargo, apunta que para echar a andar este tipo de infraestructura y combatir la falta de agua potable en las colonias xalapeñas se deben erogar recursos desde la Federación. "Ese dinero de recursos federales ni siquiera lo han utilizado para poder llevar a cabo en las escuelas, en los hospitales; y qué decir en las colonias donde es más severo este problema", enfatiza. Otro de los problemas que la candidata a la diputación federal ve con mayor preocupación en Xalapa está relacionado con la falta de trabajo y los problemas que la ciudadanía enfrenta al momento de emprender un negocio. Afirma que, entre sus diálogos con comerciantes de la ciudad, le han externado la burocracia por los que no han podido abrir nuevos negocios dentro de la formalidad. "A mí me tocó ver esa lista de requisitos que hacen que termines diciendo ´ya no quiero estar en la formalidad´, no hay las facilidades para que alguien quiera hacer las cosas correctamente". Idheana también considera importante atender desde la Federación el maltrato a las mujeres. Recordó que actualmente Xalapa cuenta con un refugio para atender a mujeres y niñas víctimas de violencia. Te puede interesar Son inviables algunos proyectos del gobierno estatal: Américo Zúñiga Sin embargo, aseguró que, al espacio, del cual se debe reservar la información, no le llegan los suficientes recursos federales, por lo que considera importante ampliarlo y darle mayor difusión para que "ellas (las mujeres víctimas de violencia) puedan tener ese lugar donde salir sin problema de que las vuelvan a lastimar". Pese a ser cuestionada por su corta experiencia política y en materia legislativa, Idheana Gómez se muestra segura para gestionar los recursos necesarios que le permitan a Xalapa combatir la falta de agua, fuentes de empleo y espacios seguros para las mujeres que lo requiérannos. "En la parte en que yo sé que llevo ventaja es en que la personas que conocen mi trayectoria saben que no tengo padrinos, no tengo compromisos, no tengo una actividad, política ni de mi familia", dice segura tras comparar su perfil con el de adversarios en las boletas. , dice segura tras comparar su perfil con el de adversarios en las boletas.