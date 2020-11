No hemos abatido la violencia de género en la UV: Sara Ladrón

En la Universidad Veracruzana (UV) aún no se logra abatir del todo la violencia de género, según afirmaciones de la rectora Sara Ladrón de Guevara.

"No hemos abatido del todo la violencia de género, no lo hemos logrado todavía, no me doy por satisfecha", manifestó la rectora durante el 3er informe de labores del vicerrector de la región Veracruz-Boca del Río, Alfonso Pérez Morales.

De acuerdo con Ladrón de Guevara, el próximo 25 de noviembre es un día para recordar la lucha contra la violencia de género.

"México es un país que no tiene equidad de género y Veracruz es un estado que muy lamentablemente vive la violencia de género en la peor de sus expresiones, que son los feminicidios, de una manera dolorosa", aseguró.

Hace un año, un grupo de universitarias interrumpió el 2do informe de labores del vicerrector Pérez Morales para exigir un alto al acoso sexual al interior de las facultades.

"Las llamé a que hicieran uso del micrófono, porque yo quería que las escucháramos, porque ellas de manera valiente encontraban y expresaban que la calle era el lugar para hacerlo", mencionó.

Sara Ladrón de Guevara recordó este hecho como una de las experiencias más importantes de su administración y aseguró que la lucha contra la violencia de género es un compromiso de la UV.

En 2020, la Universidad Veracruzana presentó un protocolo para abatir la violencia al interior de la institución.

La universidad también abrió investigaciones en contra de docentes y personal administrativo señalados por acoso y hostigamiento sexual en contra de alumnas y compañeras de trabajo.

Entre 2013 y diciembre de 20219, la UV recibió 32 denuncias por hostigamiento sexual y 10 por acoso, de las cuales 32 derivaron en una sanción contra el agresor.

La información fue dada a conocer por la Dirección General de Comunicación Universitaria a través del documento "Por espacios libres de violencia: Ni acoso ni hostigamiento".