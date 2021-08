¡No hay vuelta atrás! Regreso a clases es "instrucción" presidencial

XALAPA, VER.- En la actualidad autoridades de salud ya saben cómo tratar el virus SARS CoV-2, es hora de que los maestros se adapten a la nueva realidad para encontrar formas de educar a los alumnos, pues su función no es solo poner una calificación a los estudiantes, planteó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El Ejecutivo reiteró que el próximo lunes 30 de agosto se dará el retorno presencial a clases, y se respetará si un papá no quiere llevar a su hijo a la escuela, sin embargo, no se va a frenar el regreso a las aulas.

Este lunes 30 de agosto inicia el ciclo escolar 2021-2022, y será en un modelo presencial y escalonado, dijo el mandatario.

"Como lo dijo el Presidente de la República, es una instrucción. Si alguien no quiere regresar, se le respeta, pero no se puede detener por uno o dos, sigue el plan de regreso a clases".

Como parte del regreso a clases, directivos de los centros escolares preguntaron a los padres de familia para saber si están de acuerdo con que sus hijos acudan a las aulas.

García Jiménez se dijo respetuoso de la opinión de los padres de familia, sin embargo, insistió que los maestros se tendrán que presentar a la escuela tal como se acordó como la dirección, para atender la instrucción la Secretaría de Educación Pública.

"Yo dudo que un maestro diga que no, porque un maestro se forma pedagógicamente. Tal vez está trabajando (desde casa), pero su trabajo es que el niño aprenda y no es nada más poner un numerito en la boleta", insistió.

El argumento del mandatario es que se lleva año y medio sin el recurso presencial que es fundamental en el aprendizaje, "no vamos a formar individualistas, autómatas que van a incrustarse en una sociedad automatizada"

Algo que se le instruye al maestro y la maestra, en su formación, es la didáctica y con esa visión va a escuelas precarias y saca adelante su tarea primordial que es que el joven aprenda, se desenvuelva y se desarrolle

Por lo anterior, dijo, que el nuevo reto es enseñar en medio de la pandemia, pues ahora se tiene recursos y se sabe cómo atender a los pacientes, por lo que -planteó- hay condiciones para un regreso escalonado a clases.

Ya no estamos en la circunstancia anterior, que venía una enfermedad nueva, no se tenía la vacuna, no sabíamos de qué se trataba y te decían tienes que tomar gotitas de cloro (...) ahora ya no, tenemos datos en ese aprendizaje, nos costó mucho fallecieron muchas personas, pero sabemos cómo actuar".

El miércoles 25 de agosto el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que en los municipios en los que hay afectaciones por el paso de Grace no se podrá regresar a clases; pues más de 3 mil escuelas se vieron afectadas.

En algunos municipios las fuertes rachas de viento provocaron la caída de la red eléctrica, además de que se destecharon casas y escuelas en los municipios de Altotonga, Alto Lucero, Astacinga, Atzalan, Castillo de Teayo, Cazones, Cerro Azul, Chumatlán, Coahuitlán, Coatzintla, Coxquihui, Coyutla, Espinal, y Filomeno Mata.

Así como Ixhuatlán de Madero, Jalacingo, Las Vigas, Martínez de la Torre, Mecatlán, Misantla, Nautla, Papantla, Perote, San Rafael, Tecolutla, Tenochtitlan, Tihuatlán, Tlapacoyan, Tuxpan, Vega y Zozocolco se registró la caída de árboles y algunas comunidades estaban incomunicadas.













am