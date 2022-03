No hay permisos para mineras en Veracruz, afirma AMLO

Tras el anuncio de la empresa Candelaria Mining Gold sobre la intensión de continuar los trabajos de extracción minera en Caballo Blanco, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en Veracruz no se darán permisos para empresas mineras y aquellos que se dieron en administraciones anteriores serán revisados para evitar afectaciones al medio ambiente.

Durante la conferencia mañanera que ofreció en el municipio de Minatitlán, el presidente dijo que no se ha dado ningún permiso para explotación de minas desde que inició su gobierno y seguirá siendo una de las políticas prioritarias.

"No hemos dado un solo permiso para minas desde que estamos en el gobierno. Hay cuestiones así muy categóricas; primero, no se permite el maíz transgénico; segundo, no se permite, no se ha dado autorización para la explotación con fraking; tercero, no se ha dado ningún permiso para explotación de minas desde que estamos en el gobierno, hemos cumplido, si hay este caso es porque a lo mejor se dio permiso en el anterior gobierno, que daban permisos a diestra y siniestra", dijo al respecto.

En medio de una fuerte resistencia civil, la empresa canadiense Candelaria Mining Gold anunció en su sitio web que presentó una solicitud de permiso de perforación para iniciar los trabajos a finales del 2022 en la compañía insignia en Caballo Blanco, en el municipio de Actopan.

Según el comunicado de la minera, la primera fase del programa anunciado por la minera contempla la perforación de 7 mil metros y proporcionará las primeras pruebas de los "objetivos de alta prioridad", es decir, de los metales que se pretenden extraer, que son oro y cobre.

"Luego, una segunda fase se basará en estos resultados y también incluirá la perforación de expansión de recursos en el proyecto de nivel PEA más avanzado dentro de la región, La Paila. Durante 2022 se espera que se complete un total de 14 000 a 15 000 metros de perforación, junto con una variedad de otras actividades de exploración", agrega.

El proyecto minero de Caballo Blanco ha encontrado resistencia entre pobladores de los municipios de Actopan y Alto Lucero, en la porción central dele estado de Veracruz, que con movilizaciones y procedimientos en la vía legal se oponen desde el 2013 a los trabajos.

La contaminación de mantos acuíferos y el daño ambiental, son las principales quejas en contra de la empresa Candelaria Mining Gold.

Sobre este anuncio que se hace para reiniciar los trabajos, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en caso de contar con permisos vigentes, estos serán revisados para evitar afectaciones.

"No se pueden cancelar, pero sí, aunque se hayan entregado en sexenios anteriores, se tiene que revisar para que no se afecte el medio ambiente, en el caso que se haya entregado y ver que estén cumpliendo con la normatividad".