No hay justicia para jóvenes de Papantla; policías logran echar abajo sentencia

Desde hace un mes los padres de los jóvenes Jesús Alan, Uriel Alberto y Luis Humberto, desaparecidos en Papantla en marzo del 2016, fueron alertados de la posibilidad que la sentencia de 30 años impuesta a ochos expolicías de Papantla, acusados de desaparición forzada, se vendría abajo.

Este 06 de noviembre se anunció que integrantes de la Quinta Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, resolvió el juicio 84/2019, que obliga a reponer el proceso contra los 8 policías acusados de desaparición forzada, apenas un día después de que se les ofreció una disculpa pública del Gobierno estatal y municipal.

Al respecto, Blanca Ninfa Cruz Nájera, comentó que ella ya tenía conocimiento de la posibilidad de que se revirtiera la sentencia, pues funcionarios de la fiscalía regional de Poza Rica, le habían anunciado del proceso que inició el abogado de los presuntos implicados.

Fue este 05 de noviembre que Cruz Nájera se reunió con integrantes del Colectivo María Herrera, que le entregaron documentos del juzgado en el que se le notificó de la sentencia que obligaba a reponer el proceso judicial para emitir una nueva sentencia contra los expolicías

La documentación se remitió al exrepresentante de los padres de familia, que dejo de apoyarlos desde hace dos años, a pesar de que en la Fiscalía General y en los Juzgados se dio de alta la dirección del nuevo defensor de oficio que se les asignó desde la Comisión Estatal de Víctimas, por lo que los juzgadores podrían incurrir en alguna irregularidad.

Lo anterior, luego de que el nuevo abogado defensor les confirmó que se habían vencido los plazos legales para impugnar la decisión del juez.

En entrevista con La Silla Rota Veracruz, Blanca Ninfa Cruz Nájera detalló que la notificación de la sentencia del juez no se le entregó en tiempo y forma, lo que limitó la impugnación para evitar reponer todo el proceso judicial contra los expolicías.

Será difícil que los testigos de los hechos quieran acudir a un segundo juicio, por lo que existe la posibilidad de que no se logre una nueva sentencia condenatoria contra los implicados. La madre de Uriel Alberto no descartó hacer justicia por su propia mano.

“Me lastima y mucho (la noticia), pero pues si no se hace justicia conforme a ley, la tendremos que hacer nosotros como padres, como hermanos. Hacer justicia por nuestra propia mano (…) estaría bien que salgan para hacer lo que la ley no quiso hacer, no es que no haya pruebas, hay suficientes y todas son en contra de ellos (policías)”, planteó en entrevista telefónica.

En México no existe justicia, sólo se aplica la ley de manera parcial, en especial cuando hay dinero de por medio, planteó la mamá de Uriel Alberto.

LA HISTORIA

El 19 de marzo del 2016, Jesús Alán Ticante Olmedo, Alberto Uriel Pérez Cruz y Luis Humberto Morales desaparecieron luego de ser detenidos por elementos de la Policía Municipal en un operativo realizado en el municipio de Papantla.

Los padres de familia señalaron públicamente a elementos de las patrullas 060, 061 y 084 del municipio de Papantla que el 19 de marzo realizaron la supuesta detención de los tres jóvenes papantecos, por lo que exigieron a las autoridades municipales intervenir para localizar con vida a los adolescentes.

El 22 de marzo del 2018, ocho expolicías municipales de Papantla, fueron declarados culpable por la desaparición los jóvenes. La sentencia obligaba a 30 años de cárcel y el pago de 292 mil pesos como parte de la reparación del daño a los familiares.

Fueron inhabilitados de la función pública son Higinio Bastián Santiago, Rufino Pérez Baltazar, José Luis Ramiro García, Benito Velázquez Jiménez, Reyes León de la Cruz, Mauro Olmedo, José Luis Santiago Ramos y el excomisario Bernardino Olmedo Castillo.

Un año antes, el 01 de octubre del 2017, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió la recomendación 6VG/2017, al Gobierno de Veracruz, a la Fiscalía General del Estado y al Ayuntamiento de Papantla, en torno al caso de la detención y desaparición forzada de tres jóvenes presuntamente a manos de la policía de aquel municipio.

En ese momento, se pidió al alcalde Marcos Romero Sánchez ofrecer una disculpa pública institucional a las víctimas indirectas del caso, con la presencia de la Comisión Nacional; se instruyó a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal a realizar un diagnóstico para determinar policías municipales cumplían con el perfil para desempeñar el empleo, cargo o comisión.

La CNDH, pidió al entonces gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares implementar acciones a través de políticas públicas adecuadas para solucionar y combatir los altos índices de violencia y criminalidad que imperan en el Estado de Veracruz. Le dieron un plazo de seis meses.

LLEGÓ LA DISCULPA PÚBLICA

Este 05 de noviembre, se hizo efectiva la recomendación 6VG/2017, por lo que el Gobierno de Veracruz y el Ayuntamiento de Papantla pidieron disculpas públicas a los familiares de los tres jóvenes víctima de desaparición forzada.

En el acto estuvieron presentes Constantina Olmedo Olmedo, Blanca Ninfa Cruz Nájera, Humberto Morales Pérez y Alberto Pérez, padres de los jóvenes Uriel Pérez Cruz, Luis Humberto Morales Santiago y Jesús Alán Ticante, desaparecidos el sábado 19 de marzo del 2016, luego de ser detenidos arbitrariamente por elementos de la Policía Municipal de Papantla.

“En nuestro corazón sigue la herida causada por el dolor de no tenerles, primero nos dirigimos a ustedes para que sepan que sus familias son dignas, que no nos rendimos, que no nos vendemos y que no descansaremos hasta encontrarlos”, dijo Blanca Ninfa Cruz Nájera, madre de Uriel Pérez Cruz, en el acto protocolario.

Al mismo tiempo, reclamó a las autoridades municipales y estatales por la lentitud en la que avanza el procedimiento de reparación de daños ordenado por la CNDH. A más de un año de emitida la recomendación a las autoridades de Veracruz, sigue sin incluirse a las víctimas indirectas en el Padrón Nacional de Víctimas.

AUTORIDADES PROMETEN JUSTICIA

Por su parte, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, aseguró que el acto fue el inicio de las acciones para atender la obligación de reparación del daño a las familias de los tres jóvenes.

“La disculpa es el inicio de un cambio de actitud entre las relaciones humanas, que tiende la mano reconociendo la responsabilidad de una de las partes, los responsables que enfrenten la justicia y paguen ante la Ley, y que el estado reconozca que se equivocó”.

García Jiménez afirmó que las disculpas públicas se asumen como un compromiso del Gobierno del Estado, por el agravio cometido por las instituciones involucradas en el caso.

En tanto, el presidente municipal de Papantla, Mariano Romero, reconoció que las disculpas públicas son insuficientes y se comprometió a tomar medidas para evitar un nuevo caso.

