"No hay dinero"; Antonio lleva 5 meses sin recibir pago de partido veracruzano

Las deudas de afectados y afectadas no es solamente por elaboración de materiales propagandísticos.

Antonio, ciudadano xalapeño, asegura que "no ha recibido un peso" a pesar de entregar material de campaña en tiempo y forma. Esta no es la primera denuncia de adeudos que tiene el partido cuyo lema es #UnVeracruzChingón.

Francisco Garrido Sánchez, presidente del partido político estatal "Podemos", vuelve a ser denunciado por falta de pagos a trabajadores de campañas para las elecciones 2021. Antonio (nombre ficticio para testigo anónimo) es uno de los afectados.

En enero del año en curso, una empresa fue contratada para la elaboración de playeras y gorras con logotipos de Podemos. Sin un contrato firmado de por medio, y solamente la promesa oral de que los costos serían pagados, suman 5 meses que trabajadores y trabajadoras no han recibido ni un adelanto del pago, según denuncian de manera anónima.

“Nos dijeron que nos iban a pagar el 4 de mayo (…) después que mejor el lunes, que el martes, que la próxima semana”, relata afectado.

Francisco Garrido atendió las quejas, y la explicación que dio fue la falta de dinero en el partido para poder cumplir con las deudas.

“Pero obviamente sí hay dinero. En el equipo compraron bastante equipo caro. Compraron hasta un autobús”, dice en entrevista una de las personas a las que no ha sido pagado su trabajo.

La última respuesta que recibieron fue que no habría el pago de ninguna manera, sin apelar a un aplazamiento de la fecha, o prórroga.

Para la fabricación del material propagandístico de campaña fue necesario comprar telas, contratar más personas e incluso, algunas dejaron otros empleos para laborar con Podemos.

Las deudas de afectados y afectadas no es solamente por elaboración de materiales propagandísticos, sino también con personas encargadas de difundir al partido, asegura testigo.

“Todos los partidos políticos traen un grupo de jóvenes, que andan ahí con sus banderitas. A todas esas personas les pagan, y a estas personas también las agarraron de tontas. Los pusieron a caminar bajo el sol, a andar ahí caminando por todas las colonias de Xalapa bajo el sol todo el día, con una promesa de pago, para que a la mera hora les dijeran: ‘saben qué, no hay dinero’.”

Ante la problemática, grupo de afectados y afectadas contactaron a quienes laboran en campañas del mismo partido, pero en distintos municipios, como Jilotepec y Banderilla, y el panorama es el mismo: muchos y muchas no han recibido pagos. El temor a represalias o dar una mala imagen a los candidatos y candidatas son los principales obstáculos para que afectados exijan de manera pública una solución.

“…al final de cuentas todos caímos en que si no se hace nada, Paco va a seguir haciendo exactamente lo mismo”, dice testimonio en entrevista.

DENUNCIA ANTERIOR

“Ok. Dejémonos de sutilezas. Paco Garrido, presidente del partido político "Podemos Veracruz": Los personajes con que está haciendo campaña política son de mi propiedad toda vez que NO ME HA PAGADO POR ELLOS y dado su nulo interés por contactarme para acordar una fecha de pago pese a tener todos mis datos de contacto me obliga a proceder en consecuencia. Segunda llamada. Segunda. Si hay tercera será por las vías legales correspondientes.”

Escribió en mensaje de Facebook César Daniel Lobolópez contra líder de Podemos.

Recientemente, Garrido Sánchez fue denunciado a través de redes sociales por adeudar el pago a caricaturista creador de personajes que utiliza para promoverse el partido.

Los personajes Capitán Podemos y Jarocha Power / Atenas están cotizados en 25 mil pesos cada uno, lo cual significó una deuda de 50 mil pesos al diseñador.

Pegatinas, botargas e incluso un camión tapizado por el exterior con las caricarturas, ya circulaban por todo el Estado, sin haber pagado un adelanto al artista.

Tras la denuncia en redes sociales, César Daniel publicó que le fue pagada la deuda y agradeció a las personas que ayudaron a darle difusión.

A lo largo del 2021, el partido político recibirá un total de al menos ocho millones de pesos: 6 millones 676 mil pesos para gasto ordinario y 2 millones para campaña.

Actualmente, las personas que aún no reciben sus pagos por el trabajo realizado a campaña de Podemos, esperan que haya una pronta solución antes de tomar otras medidas. “Nosotros dejamos nuestro trabajo, dejamos un montón de cosas”.

am