No ganamos ni para comer: taxistas afectados por covid-19

Xalapa, Ver.- Raúl Flores Santiago lleva 18 años al frente del volante y asegura que este mes ha sido uno de los más complicados en su vida como taxista, tanto que ha pensado dejar de manejar, pues asegura que ante la falta de pasajes no saca ni para la cuenta.

“La verdad nos ha afectado demasiado y ya no sale ni para la comida, porque la gente no está saliendo a hacer sus actividades”, dice al referirse a estos días.

Y es que la suspensión de clases y el home office como medida preventiva para evitar contagios de covid-19, ya comienza a afectar a este gremio en Coatzacoalcos reportando una pérdida de aproximadamente el 50 por ciento.

El conductor del taxi 1312 tiene que sacar diariamente 350 pesos para la cuenta que debe entregar y una cantidad similar para la gasolina, ya que trabaja dos turnos, algo que en los últimos 6 días no ha logrado completar:

“Cuando menos tengo que sacar unos 800 pesos para ganar algo, pero ayer saque menos de 500 para todo. Le entregue al patrón 200 pesos y le metí de gasolina otros 200, me quedaron 80 pesos para llevar a casa”.

Mantiene a una familia compuesta por cuatro integrantes, por lo que asegura no le es suficiente.

MÁS DE 6 MIL TAXISTAS SE ENCUENTRAN EN LA MISMA SITUACIÓN

De los casi 300 mil habitantes que tiene Coatzacoalcos, alrededor de 6 mil se dedican a servicio de transporte público en la modalidad de taxi, de acuerdo a información de la delegación de Transporte Público.

Y menos de la mitad hacen sitio en plazas y centros comerciales, que hoy tienen una mínima afluencia de personas, tras las recomendaciones de las autoridades de no salir para prevenir contagios de coronavirus.

Sin embargo, la mayor carga de trabajo es a la hora de entrada y salida de los estudiantes en las diferentes escuelas que hoy están cerradas, por indicación de las autoridades.

“De qué sirve que haya bajado la gasolina si no hay pasajes”, expresa con coraje don Raúl.

Taxistas parados por doquier o vacíos recorriendo la ciudad se observan por todas partes, lo mismo en el centro donde hace un par de semanas generaban tráfico lento, que en el poniente de la ciudad donde rechazaban algunas corridas.

SE EXPONEN AL CONTAGIO AL NO PODER PARAR

“A esta hora ya deberíamos tener unos 600 pesos y apenas llevamos 200, porque al patrón le damos 300 pesos de cuenta, por eso tenemos que sacar unos 500 para cuenta y gasolina”, expresa José Antonio Figueroa García, quien se dedica a hacer corridas desde plaza El Palmar hasta Las Barrillas de forma colectiva.

Reprocha al igual que don Raúl el hecho de que tengan que trabajar más de 10 horas y sólo ganar 100 pesos o menos.

A pesar de ganar poco los taxistas son de los sectores que no se pueden quedar en casa, pues viven al día, por lo que diariamente se exponen a cualquier enfermedad o virus como el covid-19, pues tienen contacto directo con las personas y más ahora que no están en condiciones de rechazar una corrida aunque el usuario tenga tos, gripa o fiebre.

“Es contraproducente: por un lado está bien porque están tomando las medidas y por otro lado si nos está afectando a los que trabajamos al día, pero no hay de otra y pues nosotros nos cuidamos como podemos porque no podemos quedarnos, yo traigo mi gel antibacterial y le ofrezco a los usuarios, aunque hay quienes no lo aceptan”, dice otro chofer de nombre Celso Lagunes.

Los ruleteros piden apoyo de las autoridades, pues aseguran que cada día se complica más la situación para este gremio, pero sobre todo ruegan a Dios que no avancen las fases donde todos tengan que quedarse en casa y no tengan como llevar para la comida de sus familias.

ygr