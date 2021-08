"No fue nada grave": dijeron policías a Julia, acosada en Fortín

"El día de hoy me pasó algo como a miles más les ha pasado. Pero quiero hacer cargo a la Fiscalía y a la policía ministerial si me llega a pasar algo a mí y o a mis hermanas. Este tipo llegó a mi lugar de trabajo, empezó a acosarme y a tocarse los genitales frente a mí. Y amenazarme diciendo que sabe mi domicilio y que me llevaría donde él vive", denunció públicamente.