No es tan complicado; esto significa LGBTTTIQA+

Junio 2021 es un mes lleno de fechas importantes, desde las elecciones más grandes en la historia del país hasta ser el mes del orgullo LGBTTTIQA+.

Es muy común leer, ver o escuchar a personas decir mal las tan sonadas siglas del orgullo, sin embargo, se trata de una fecha muy importante para todos los integrantes del colectivo.

Muchos le dicen LGTB, otros LGBT y algunos otros LBGT, es por esto por lo que La Silla Rota Veracruz te explica lo que significa cada sigla del LGBTTIQA+.

MES DEL ORGULLO: MES HISTÓRICO

Vivir en represión para las personas que no son consideradas "normales" en la sociedad nunca fue impedimento para que representantes del gremio lucharan por sus derechos.

Fue el 29 junio de 1978, cuando un grupo de 30 personas identificados como integrantes del Frente de Liberación Homosexual de México participó durante la marcha por el aniversario de la Revolución Cubana.

Con carteles que mostraban las consignas "No hay libertad política si no hay libertad sexual" y "Sin libertad sexual no habrá liberación social" las y los asistentes escribieron un nuevo capítulo en la historia del país.

Hombres y mujeres lucharon por los derechos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis, transexuales, intersexuales... el significado de algunas siglas del LGBTTIQA+.

Tras la marcha que junto a casi mil personas en la extinta Plaza Carlos Finlay se finalizó la primera Marcha del Orgullo Homosexual de México.

L DE LESBIANA

La sigla L hace referencia a las mujeres que se sienten atraídas sexual y afectivamente por otras mujeres. Es una orientación sexual.

G DE GAY

La sigla G se refiere a los hombres que se sienten atraídos sexual y afectivamente por otros hombres. Es una orientación sexual.

B DE BISEXUAL

La sigla B es un referente para las personas (hombres o mujeres) que se sienten atraídos sexual y afectivamente por hombres y mujeres. Es una orientación sexual.

T DE TRANSEXUAL

La primera sigla T hace referencia a las personas que su identidad de genero no corresponde con su biología. Es decir, nacen con el órgano sexual que no les representa, por lo que deciden realizar un cambio. Es una identidad de género.

T DE TRANSGÉNERO

La segunda T es por las personas que nacen con una biología que no los representa, pero no buscan modificarlo. Es una identidad de género.

T DE TRAVESTI

La tercera T busca representar a las personas que, sin importar su orientación sexual o biología, se caracterizan del género considerado opuesto. Travestirse es una expresión de género.

I DE INTERSEXUAL

La sigla I es por las personas que nacen con una combinación biológica de cromosomas o genitales masculinos y femeninos, por lo que no es concreto su sexo biológico. Es una condición biológica.

Q DE QUEER

La sigla Q hace referencia a las personas que viven su identidad de género y su orientación de género de forma fluida, sin necesidad de adaptarse a lo que la sociedad rigió para los hombres o mujeres.

A DE ASEXUAL

La sigla A forma parte de aquel signo de más que siempre acompaña al LGBTTTIQ+ pues es muy reciente su reconocimiento en las siglas, sin embargo, se refiere a las personas que no experimentan atracción sexual por ningún sexo. Es una orientación sexual.

La historia de la comunidad LGBTTTIQA+ está llena de suceso históricos, muchos de ellos trágicos, por lo que es muy importante conocer su lucha.









