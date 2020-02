NLTechnologies, turbio negocio que buscan someter a revisión en Congreso

La "herencia" de municipios de contratos con la empresa NL Technologies se ha convertido en un "foco rojo" para las administraciones municipales, que están en contra de continuar con la concesión o suministro del servicio de alumbrado público.

Esto luego de que la LXIV Legislatura, con mayoría panista en el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, autorizó a los Ayuntamientos contratar los servicios de modernización del "parque de alumbrado público" con tecnología LED por medio del modelo de Asociación Público-Privada (APP), con términos que ahora señalan como desventajosos y que podrían provocar daños a futuro a la hacienda pública.

Incluso ahora los alcaldes panistas iniciaron una resistencia contra los trámites iniciados por sus antecesores y que beneficiaron a la empresa. En su momento, ediles señalaron que el arribo de NL fue propiciado por el gobierno estatal, de ahí que se vieron presionados a aceptar los contratos.

Es el caso de Castillo de Teayo, en la zona norte de la entidad, la alcaldesa Zoila Caridad García Cristóbal se niega a inscribir la APP firmada en la administración anterior, encabezada por Isidro Dimas, del Partido del Trabajo.

Ante la negativa del edil, la empresa recurrió a amparos ante la justicia federal para aplicar dicho convenio y endeudar al ayuntamiento por un plazo de 15 años.

El 9 de mayo de 2017 la 64 Legislatura autorizó al municipio suscribir convenio con el proveedor, y en este se incluía el cambio total de 889 luminarias, además de pagar a la proveedora un monto por concepto de mantenimiento.

Los términos impuestos por NL a Castillo de Teayo resultaron excesivos; por ejemplo, la contratación se realizó de manera directa, al presentarse solo una concursante en la convocatoria emitida por el ayuntamiento y en donde NL fijó un costo de inversión de 7 millones 402 mil 460 pesos, con una Tasa Interna de Retorno (TIR) de 13.04% y una Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) de 11.45%.

El 23 de abril de 2019, NL Technologies exigió a Castillo de Teayo cumplir con las disposiciones jurídicas previstas en el contrato para inscribirlo en el Registro Público y al no existir respuesta de la alcaldía, tramitó un amparo ante la justicia federal, en el que acusó omisión por parte de la autoridad municipal.

Un juez resolvió el sobreseimiento del caso, pero NL Technologies lo impugnó y el tema permanece a revisión ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito.

Medellín, gobernado por el panista Hipólito Deschamps Espino, literalmente se quedó en la oscuridad durante varios días porque NL Technologies no pagó a tiempo el servicio de luz eléctrica.

El alcalde aclaró que el Ayuntamiento paga a NL por sus servicios por medio de un fideicomiso, pero la empresa no canalizó una parte del pago a Comisión Federal de Electricidad (CFE) y esto derivó en la suspensión del suministro.

Se dio a conocer que NL Technologies incurrió en un impago de 100 mil pesos en 2018 y 10 millones de pesos en 2019, que hasta ahora no han sido pagados a la Comisión.

En Citlaltépetl, la alcaldesa Eutiquia Reyes Santiago, también de Acción Nacional, se opuso a los términos del contrato que se firmó durante el bienio por 38 millones de pesos a 15 años de plazo.

Incluso acudió al Congreso del Estado y solicitó no registrar la deuda con NL Technologies, dado que la empresa instaló luminarias fuera del contrato.

"No nos oponemos a nuevos proyectos, pero la empresa no cumple con todos los requisitos, y pagar durante 15 años una cantidad de 38 millones de pesos, es algo que no podemos hacer"

RESISTENCIA EXTENDIDA

De acuerdo con el último reporte de Financiamientos y Obligaciones Inscritos en el Registro Público Único de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, seis municipios de Veracruz contrataron créditos bajo el esquema de APP con NL:

1. Ixhuacán de los Reyes, contratado el 3 de abril de 201 por 9 millones 358 mil 792 pesos, pactado a 5 mil 478 días, y con vencimiento en 2032.

2. Chiconquiaco, contratado el 14 de agosto de 2017, por 6 millones 24 mil 845 pesos, a un plazo de 5 mil 478 días con vencimiento en 2032.

3. Chontla, contratado el 3 de abril de 2017, a 5 mil 478 días por un monto de 12 millones 495 mil 851 pesos y con vencimiento en 2032.

4. Ozuluama de Mascareñas, contratado el 3 de abril de 2017, por 16.7 millones de pesos, a 5 mil 478 días, y con término el día 2 de abril de 2032.

5. Tuxpan de Rodríguez Cano, con un pasivo de 64 millones 886 mil 200 pesos, contratado el 1 de agosto de 2017, a 3 mil 652 días, y con término en 2027.

6. Medellín, contratado el 19 de septiembre de 2017, por 47 millones 135 mil 373 pesos, con un plazo de 3 mil 652 días y a finalizar en septiembre de 2027.

El 9 de mayo de 2017, la pasada 64 Legislatura autorizó a ayuntamientos a celebrar las APPs, en la modalidad de concesión, para ejecutar el "Proyecto de Modernización del Alumbrado y Aplicación de Tecnologías Inteligentes en servicios Públicos".

En este esquema entró el Ayuntamiento de Altotonga, por un plazo de 12 años; Camerino Z. Mendoza, por 10 años; Chalma, por 15 años; Chiconquiaco, por 15 años; Citlaltépetl, por 15; Espinal, por 15 años; Gutiérrez Zamora, por 12 años y Tuxpan, por 10 años.

A penas unos días después, el 27 de julio de 2017, el Congreso dio autorización a Cerro Azul, por 15 años y con costo de inversión para la empresa por 18 millones 213 mil 271 pesos.

En esa misma fecha, la Legislatura hizo lo propio con el ayuntamiento de Poza Rica, en ese entonces a cargo del alcalde, líder petrolero y exdiputado local y federal, Sergio Lorenzo Quiroz.

La duración de la Asociación Público Privada con Poza Rica duraría 15 años, y de manera general los costos de inversión se proyectaron en 126 millones 811 mil 400 pesos con una Tasa Interna de Retorno (TIR) DE 11.14% y una Tasa de Rentabilidad Inmediata (TRI) de 9.40%.

El Ayuntamiento se comprometió a pagar una cantidad mensual a la empresa NL Technologies con descuento vía participaciones federales aportado por la Secretaría de Finanzas y Planeación al municipio.

Sin embargo, en el punto XV de las consideraciones del contrato, se establece que "quedan en garantía las participaciones y aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan al municipio, esto con la finalidad de garantizar y dar certeza a la empresa financiera del proyecto".

El actual presidente municipal de Poza Rica, Francisco Javier Velázquez Vallejo, postulado por Morena, admitió que el contrato con la empresa resulta desventajoso para la administración.

Y aseguró que NLTechnologies instaló fuera de contrato y antes de concluir los trámites de concesión 11 mil luminarias en Poza Rica.

"Nosotros al llegar observamos que el contrato era desventajoso para el municipio, y la administración anterior debió haber dejado hecho un Fideicomiso y otros trámites para iniciar los trabajos"

Dijo que hubo pláticas con la empresa y con autoridades del ramo, y se consiguió un contrato menos gravoso con el ayuntamiento, que permitió una reducción de tres años del plazo de endeudamiento.

Cabe señalar que Poza Rica no ha registrado la deuda ante Hacienda.

Lo anterior, a pesar de que el entonces presidente de la Comisión de Hacienda Municipal en la LXIV Legislatura en 2018, Rodrigo García Escalante de Acción Nacional, ofreció el 22 de enero de 2018 la oportunidad de formalizar la cancelación de contratos durante los primeros días del año.

Esto, luego de que los alcaldes en la anterior administración suscribieron convenios con NL Technologies, para integrar, al menos con 15 asociaciones públicas privadas.

No todos los ayuntamientos sujetos a NL Technologies expresaron inconformidad, de hecho, en Tuxpan, donde gobierno Juan Antonio Aguilar Mancha, persiste una postura a favor.

La alerta se encendió para el diputado local José Manuel Pozos Castro, quien advirtió que sometería a análisis de la Legislatura el contrato del ayuntamiento tuxpeño.

"Se está investigando el presupuesto que pidieron para eso, el recurso y lo que realmente se ejecutó en obra, porque realmente no está ejecutada la obra, pero ya se está investigando"

Y es que en caso de que se compruebe el incumplimiento de la empresa, se presumiría un presunto desvío de recursos públicos.

"Vamos a actuar y se está haciendo una revisión completa para ver cómo vamos a actuar", garantizó Pozos Castro.

Enfatizó que Tuxpan fue de los primeros municipios en firmar contratos con NL Technologies para el servicio de alumbrado; aunque al momento, no existe información de la verdadera cantidad de luminarias instaladas, ni que estas ofrezcan estándares de calidad.

Recordó que el monto del endeudamiento de Tuxpan por dicho rubro asciende a entre 120 millones a 150 millones de pesos, comprometidos a 30 años.

En su momento, el presidente municipal Juan Antonio Aguilar Mancha negó que habrá marcha atrás en el contrato, y en tanto el Órgano de Fiscalización Superior o el Congreso de Veracruz no emitan una resolución, la particular continuará con el servicio de alumbrado.

En 2019 la propia empresa aclaró que sólo realizó contratos con 12 ayuntamientos, tal es el caso de Castillo de Teayo, así como los municipios de Ozuluama, Chontla, Tuxpan, Citlaltépetl, Chalma, Cerro Azul, Poza Rica, Espinal, Medellín de Bravo, Ixhuacán de los Reyes y Chiconquiaco.

Además, negó tener responsabilidad de Contrato de Asociación Publico Privada con los municipios de Atzacan, Banderilla, Carlos A. Carrillo, Cosamaloapan, Fortín, Gutiérrez Zamora, Perote y Tihuatlán.

A la fecha, diputados de la actual LXV Legislatura, como el legislador del Distrito de Tuxpan, José Manuel Pozos Castro, anunciaron que los contratos aprobados con dicha empresa serán sometidos a revisión, ante acusaciones de incumplimientos.

El legislador morenista dijo que en el caso de Tuxpan se revisará que la empresa haya cumplido con la instalación de todas las luminarias, pues se considera que los convenios pudieron resultar desfavorables para esa y otras administraciones municipales.

OSCURO DESEMPEÑO

Además, NL suscribió Asociaciones Público Privadas en los municipios de Pánuco de Coronado, Tlahualilo, Mapimí y Acuña, en Durango; y Macuspana, Tabasco, en donde NL Technologies brilla por sus oscuros antecedentes.

Pánuco de Coronado suscribió asociación pública privada con NL Technologies por 22 millones 986 mil 211 pesos; en Tlahualilo, la firma es por 72 millones 16 mil pesos y Mapimí, el adeudo es 80 millones 568 mil pesos.

Dicho contrato, con aval del Cabildo y del Congreso del Estado, le permitió a la empresa instalar más de 2 mil 40 lámparas LED en el municipio, a cambio de vivir de las finanzas del pueblo por un término de 10 años.

En Tlahualilo, la empresa además dotó de mil 930 luminarias LED con el aval del alcalde Sergio Nevares Nava, y de forma adicional, instalará antenas repetidoras de internet e incluso cámaras de vigilancia.

En Tabasco, la empresa estableció una sociedad público privada por medio de un crédito pagadero a 120 meses o 3 mil 650 días. En Macuspana, el monto del contrato ascendió a 294 millones 804 mil pesos.

ygr