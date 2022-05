NL Technologies dejó a varios municipios con deudas en CFE: Cuitláhuac

XALAPA, VER.- Luego de que el gobierno ofreció ser mediador en el conflicto que tiene algunos Ayuntamientos con la empresa NL Technologies por el cambio de luminarias en varios municipios, el gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, confirmó que los dueños no aparecen.

El mandatario dijo que los representantes de la empresa NL Technologies han sido localizados y dejaron en varios ayuntamientos deudas con la CFE relacionadas con el alumbrado público, que representan problemas económicos.

En conferencia de prensa de este lunes 9 de mayo, indicó que no hay quien haga frente al pago pendiente del servicio de alumbrado público de al menos siete municipios, así como la instalación y mantenimiento de las luminarias, como resultado de las concesiones que se entregaron en administraciones pasadas.

Hay que mencionar que los contratos que los municipios firmaron con la empresa NL Technologies y Banca Afirme, las dos del estado de Nuevo León, implica una carga financiera, que compromete sus participaciones federales, luego de que se renovaron desde 800 hasta nueve mil luminarias de su red de alumbrado público.

Los alcaldes del periodo 2017-2021, al igual que quienes iniciaron funciones el 1 de enero del 2022, han intentado por la vía legal cancelar los contratos que les implican desde 10 hasta 15 años de deuda, por un deficiente o malo o nulo servicio, con las empresas vinculadas a Carlos Manuel Knight Crespo y Julio Villarreal, este último empresario ligado a la Cuarta Transformación.

El negocio que encontraron las dos empresas de Nuevo León fue que el contrato por el cambio de luminarias se haría a través NL Technologies SA de CV, responsables de la inversión de la renovación; y Banca Afirme, quedaba en calidad de fiduciaria de los fideicomisos, es decir, es la responsable de cobrar y retener las participaciones del Fondeo General, ramo 28, y del Fondo Municipal de las demarcaciones.

El Congreso local aprobó en los años 2017 y 2018, la creación de APP´s a los municipios de Altotonga, Camerino Z. Mendoza, Castillo de Teayo, Chalma, Chiconquiaco, Citlaltépetl, Espinal, Gutiérrez Zamora, Tuxpan, Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ozuluama, Perote, Poza Rica, Medellín, Veracruz y San Andrés Tuxtla que renovarían las luminarias por un total de 467 millones 938 mil pesos.

Los que notificaron a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), porque crearon un fideicomiso para el pago a NL, Chiconquiaco, Tuxpan, Chontla, Ixhuacán de los Reyes, Ozuluama, Poza Rica y Medellín que deben 469 millones 749 mil pesos.

Datos del Registro Público de Comercio, detalla que son socios de Banca Afirme:Julio César Villarreal Guajardo; Lorena Villarreal Treviño; Pablo de la Cruz Villarreal Garza; Jesús Antonio Ramírez Garza; Juan Manuel Villarreal Montemayor; Rene Patricio Villarreal Arrambide; Luis Raúl Seyffert Velarde y Guillermo Garay Espinosa.

En el caso de NL Technologies SA de CV son dueños de la firma: Carlos Manuel Knight Crespo; Salvador González Farías, quien tiene la nacionalidad mexicana y estadounidense; y Jesús Flores Ortega.

Al respecto, el gobernador refirió que el esquema de concesión de este servicio durante administraciones pasadas generó que los ayuntamientos actualmente "estén ahorcados" porque a cambio de este servicio comprometieron entre el 30 y 90 por ciento de sus participaciones federales.

Puso como ejemplo el caso de Medellín, ayuntamiento que tiene comprometido el 90 por ciento de los recursos que reciben por concepto de participaciones federales, ya que se les vendió la idea de que iban a generar ahorros, pero esto no ocurrió y ahora hay municipios sin recursos y sin el servicio e incluso con deudas ante la CFE.

"Con el pretexto de generar ahorros en el consumo de energía eléctrica en el alumbrado público, les vendieron la idea de que podían hacer una concesión a empresas privadas y ellos cambiarían todas las luminarias y a cambio se cobraría con participaciones, pero resultó que ni cambiaron todas las lámparas, ni se comprometieron con el pago de la luz", expuso el gobernador.

En el caso de Poza Rica, dijo, el pago del alumbrado público lo debe hacer la empresa como parte de la concesión que se otorgó, pero esto no ha pasado. El mismo caso se registra en Tuxpan.

"Cuesta trabajo detectar dónde está la empresa, en qué lugar está, quiénes son sus representantes, no aparecen. El caso más grave es Tuxpan, no han reparado las lámparas que se descompusieron, no pusieron todas, no han dado mantenimiento y no le han pagado a CFE", dijo.

Manifestó que los actuales alcaldes han logrado establecer contacto con CFE y tienen acuerdos, pero alguien tiene que pagar y la empresa no aparece, por lo que negó que el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco, se haya reunido con ellos.

"Los municipios han interpuesto diversas demandas, lo que vamos a hacer nosotros es apoyarlos, no creo que el Secretario (de Finanzas) se haya reunido con ellos porque los dueños no aparecen. Es la política que lamentablemente algunos aplaudieron, de privatizar con corrupción estos servicios públicos", expresó.

Destacó que NL Technologies tiene más de 200 demandas a nivel nacional, y, pese a ello, las administraciones pasadas le otorgaron concesiones que actualmente afectan el servicio de alumbrado público.





am