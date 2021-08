Niños trabajan en lugar de vacacionar en Boca del Río

Veracruz, Ver.- Padres aprovechan las vacaciones de Verano para poner a sus hijos a trabajar en Boca del Río, pues en este periodo el DIF municipal ha registrado varios casos.

Al respecto, la directora del DIF municipal, Karla Robles de Alonso, indicó que el organismo asistencial ha hecho por lo menos cinco apercibimientos a padres de familia que han mandado a sus hijos a trabajar, principalmente en la venta de mercancías.

“Viene mucha gente de otros lugares a vender, a ejercer una actividad laboral y sí hemos detectado menores ejerciendo actividades laborales, pero nuestra procuradora con su personal ha hecho los apercibimientos necesarios y sí han retirado a los menores"

La directora del DIF municipal consideró que cuando alguien le compra o regala dinero a un menor no lo ayuda, sino que genera que su actividad se perpetúe.

Por ello, dijo que retomaron la campaña de la pasada administración "Tu ayuda les perjudica", que busca disminuir el número de niños trabajando en las calles.

Y pidió a la población no apoyar ni fomentar estas actividades de menores de edad.

“Yo exhorto a gente a que nos ayuden, si ve un menor en las calles que no le ayuden, no le compren, que no le den ningún tipo de apoyo económico porque fomenta a que haya más (menores trabajando)”.