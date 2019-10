Niños presos por la delincuencia en Veracruz: 149 deten

Xalapa, Ver. – "Ya no lo busques, ¡Lo vas a encontrar muerto!", dijo Rosa Isela, una niña de apenas 13 años a la madre de Carlitos, alumno de secundaria que había desaparecido en Xalapa.

Rosa Isela -descubrirían después las autoridades- condujo con engaños a su compañero de secundaria hasta el lugar donde fue secuestrado y posteriormente asesinado. Y así se habría burlado de la madre del joven.

Ella es una de 149 menores de edad que han sido detenidos de enero a septiembre de 2019 en Veracruz por delitos que van desde el robo de vehículo y ultrajes a la autoridad hasta la pederastia, secuestro y homicidio doloso, según consta en información obtenida por La Silla Rota Veracruz.

Estos menores han sido detenidos en 43 municipios de norte a sur de la entidad. Hoy son juzgados a través de la Ley Nacional del Sistema Integral del Justicia Penal para Adolescentes, aplicable en todos los estados de la República, sin excepción.

De acuerdo con la carpeta de investigación 3920/2019, Rosa Isela, su tío y su padrastro participaron en el plagio de Carlos Arturo N.V., de 13 años de edad, quien fue hallado sin vida el pasado 28 de junio en un predio baldío de Xalapa.

Carlos fue asfixiado y abandonado en una bolsa de plástico luego de que su familia no pudo pagar por su rescate; ese dinero, declaró uno de los detenidos, sería empelado para pagar una deuda de drogas.

Los dos adultos enfrentan juicios penales en el penal de mediana seguridad de Pacho Viejo; Rosa Isela permanece resguardada en el DIF estatal, a espera de un juicio especializado.

La Ley establece en el artículo 5 que los menores detenidos serán clasificados en tres grupos etarios, es decir, de acuerdo a su edad: el primero, integrado por adolescentes de entre 12 y 13 años; el segundo, de entre 14 y 15 años; y el tercero de entre 16 y 17 años.

El abogado penalista Víctor Flores Hernández explicó en entrevista que esta clasificación permitirá a jueces especializados en justicia penal para adolescentes llevar procesos penales que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) con la única diferencia de que son fiscales especializados, así como el Órgano jurisdicción especializado en esta materia.

La ley de justicia penal para menores establece en el artículo 145 que únicamente se aplicará la medida de prisión preventiva en los casos de homicidio calificado, violación tumultuaria, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada.

Para los detenidos de entre 16 y 17 años la pena máxima que podrían alcanzar será de 5 años; para los adolescentes de entre 14 y 15 años será de 3 años de prisión.

Mientras que los menores que por su edad se ubiquen en el grupo 1 –entre 12 y 13 años- y que hayan participado en alguno de los delitos de alto impacto -cómo es el caso Rosa Isela- no serán acreedores a prisión. La medida cautelar será solo de estancia domiciliaria.

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que, de 149 menores detenidos en Veracruz 75 de ellos tenían 17 años a la hora de su captura y 41 solo 16 años; 22 cumplían 15 años, 7 tenían 14 años y 4 solo 13 años.

41 MENORES DETENIDOS POR ROBOS

El delito de robo representa el 56 por ciento de las detenciones en flagrancia a menores en el estado (41 de 74 detenciones), los adolescentes fueron capturados por hurto a bancos, a transeúntes, robo de vehículos, a casa habitación, a negocios o a instituciones educativas.

El pasado 26 de febrero la Secretaría de Seguridad Pública anunció a través de un comunicado la detención de un menor de edad por robo a tienda autoservicio (OXXO), en Minatitlán.

Para el psicólogo especializado en adolescentes y niños Emmanuel Toledo Aguilar los infantes pueden empezar a cometer faltas como robar dinero o útiles escolares a muy temprana edad, porque dentro su inconsciente algo les fue arrebatado -muerte de alguno de los padres, abandono, o maltrato- y buscan equilibrar la situación tomando por su cuenta lo que le fue arrebatado.

En el caso de adolescentes las causas podrían ligarse a la falta de atención, aprobación y afecto por parte de sus familiares durante la niñez y buscarán suplir estas necesidades en el exterior.

"No cualquier chico va a querer pertenecer a la pandilla, sólo aquel que esté necesitado de estas tres necesidades psicológicas."

"Si en la calle en lugar de proponerle jugar un partido de futbol le dicen ´vamos a asaltar un Oxxo´ ahí sí que puede ser tan necesaria la sensación de pertenencia, que hará cualquier cosa que le pidan y esas personas pasarán a tener un peso importantísimo en su vida", abundó el experto.

Otro delito constante es el ultraje a la autoridad, conducta que explicada por el sociólogo Humberto Landa Figueroa es la respuesta a la falta de políticas públicas para la juventud.

El sociólogo mencionó que la ausencia de una policía humanizada provoca que los jóvenes se manifiesten con rebeldía, ya que identifican a los elementos policiacos como transgresores de sus derechos.

"La policía es un enemigo público, más en las zonas periféricas que son ´tierra de nadie´, donde lo ilegal y lo legal no está muy bien determinado", apuntaló.

14 ADOLESCENTES CAPTURADOS POR USO DE ARMAS

Durante los primeros nueve meses del año 14 adolescentes fueron detenidos por portación de armas, en el que figura un menor de 13 años.

Humberto Landa Figueroa, refirió que una de las principales causas que orillan a jóvenes a delinquir, es el consumo cultural, ya que muchos se sienten atraídos por música, videos y otros tipos de contenido dónde se exhiben actos de rebeldía, consumo de droga o uso de armas.

Este tipo de productos de consumo, explicó "les dan la imagen de que la vida no vale nada, que es fugaz; los empodera". También dijo que los induce a ejercer la violencia y a la creación de ´enemigos imaginarios´, como si se tratara de integrantes de otros cárteles.

El entrevistado atribuyó al consumo de drogas sintéticas en adolescentes la comisión de delitos de alto impacto, "estas sustancias adictivas son caras, por lo que jóvenes incluso pueden llegar a cometer secuestro para financiarlas".

MENORES HOMICIDAS; UNO DETENIDO POR ATENTADO EN BAR CABALLO BLANCO

El bar Caballo Blanco en Coatzacoalcos sufrió un atentado la noche del 27 de agosto, 4 sujetos ingresaron al lugar, rociaron con gasolina la barra y la pista de baile, tras prender fuego encerraron a los presentes; durante esa noche y días siguientes 31 personas murieron.

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó el pasado 7 de septiembre desde Tamaulipas que uno de los probables responsables detenidos era un menor de edad de 15 años.

El experto en psicología, Emmanuel Toledo Aguilar, dijo que un niño desde que nace depende de otros humanos para sobrevivir, "si es dejado en una cuna inminentemente va a morir, en algún punto el menor crece y se da cuenta de la fragilidad de su propia vida y de su dependencia, entonces surge el miedo al infanticidio, a su propia muerte.

Si esto no es sobrellevado haciéndole ver al menor que no se le va a abandonar y dándole protección, empezará a pensar en asesinar a alguien más, que podría quedarse sólo en fantasías o no.

Si esto es agravado por algún trastorno físico o químico en que el cerebro deja de sentir culpa, aunado a que está enojado con la vida por carencia de afecto, atención y aprobación, en el momento en el que alguien le ofrezca dinero a cambio de matar a alguien, es muy probable que lo haga."

TRATA DE PERSONAS Y SECUESTROS

La crisis migratoria en México se desató el pasado mes de mayo cuando Donald Trump amenazó con aplicar aranceles a los productos mexicanos si no se reducía el flujo migratorio que ingresaba al país del norte por territorio mexicano.

Desde el acuerdo migratorio entre los gobiernos de México y Estados Unidos, numerosas detenciones y aseguramientos de "polleros" se fueron acumulando. Como efecto dominó comenzaron a caer traficantes de personas, entre ellos menores. El pasado 11 de octubre fueron detenidos 4 presuntas personas, entre ellos un menor de edad.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Acayucan, donde la Policía Estatal y la Secretaría de Marina (SEMAR), ubicaron cuatro vehículos conducidos de manera sospechosa, el adolescente conducía uno de los vehículos dónde eran transportados 84 adultos y 32 menores de edad originarios de El Salvador, Guatemala y Honduras.

En tanto, delitos como secuestro –rubro delictivo en el que Veracruz ocupa el primer lugar a nivel nacional– fueron cometidos en la zona metropolitana de Xalapa y en la región de las altas montañas.

Los municipios de Orizaba, Nogales, Río Blanco y Mendoza fueron declarados en estado de emergencia el pasado mes de junio por el alto índice delictivo -secuestros en su mayoría- que contaron con la participación de menores.

MENORES TAMBIÉN INTEGRADOS A LAS FILAS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

El crimen organizado, aseguró el abogado penalista Víctor Flores, apuesta por sumar a sus filas a menores de edad para delitos diversos, entre ellos el narcotráfico. El pasado 24 de junio fueron detenidos 4 adultos y un menor de edad por portación ilegal de armas y delitos contra la salud.

Los cinco viajaban a bordo de una camioneta Ford Ranger verde del estado Puebla. Les incautaron dos pistolas marca Star: una, calibre .380, matrícula 1260976, con un cargador y cinco cartuchos útiles; la otra, calibre 38 súper, matrícula 308693, con un cargador y nueve cartuchos útiles; además de un revólver marca Germany calibre 22, sin cartuchos, 36 dosis de cristal y una báscula en Perote.

También por narcotráfico fueron detenidos 11 menores en flagrancia de enero a septiembre, llevaban consigo sustancias ilícitas que reparten como dealers de carteles.

De acuerdo con el jurista, estos crímenes podrían costarle al menor de edad de 3 a 5 años de prisión, por estar clasificado dentro de los delitos de alto impacto.

JÓVENES CONTRA JÓVENES

El sociólogo Landa Figueroa atribuyó como causa evidente de la delincuencia juvenil la falta de oportunidades y marginación en la que nacen y crecen los adolescentes veracruzanos.

"Los jóvenes viven con escasas o nulas oportunidades y ven en el crimen organizado una manera de subsistir en una sociedad que está abandonada por el estado".

De acuerdo con un estudio realizado por el sociólogo, titulado Percepción de riesgo y miedo social en jóvenes de colonias en riesgo de Xalapa, periodo 2018-2019- los jóvenes entrevistados perciben como sus principales enemigos a jóvenes.

ygr