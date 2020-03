Niega Brianda Hernández coacción para votar desafuero de Iván Aguilar

La diputada local del PRD, Brianda Kristel Hernández Topete, rechazó que Morena les haya dado un "estímulo" para sumarse a la votación que permitió el desafuero del exdiputado Erik Aguilar López, y la revocación de mandato del exalcalde de Actopan, José Paulino Domínguez y la exsíndica Lucero Palmeros Barradas.

En entrevista la legisladora mencionó que cuando ella ha votado en la misma sintonía que el grupo mayoritario, lo hace pensando en el bienestar de los ciudadanos y de los electores de su distrito, no por un interés personal o partidista.

El dirigente del PRD, Jesús Velázquez Flores, adelantó que esta semana van a reunirse con la dirigencia nacional para determinar qué pasará con las dos legisladoras del Sol Azteca en la 65 Legislatura, pues su votación y su actuar se atribuye a un interés y no a los ideales y preceptos del partido.

La legisladora lamentó la expresión de su líder, con quien dijo mantiene una buena relación, sin embargo, aseguró que el partido no tendría porque darles línea sobre el sentido de su voto como representante popular.

"Mira ningún estímulo, ni nada por el estilo (nos dieron), simplemente voto con conciencia y pensando en qué hago lo que debo de hacer. En algunas ocasiones (me he sumado) y otras he votado a mi criterio, es como lo hago y lo voy a seguir haciendo".