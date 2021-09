Nicacio vive sin agua desde hace un año; acusa a Grupo MAS de aumento

Hace un año a Nicacio García Pérez le cortaron el suministro de agua, no pudo pagar los 3 mil 200 pesos que debía por haberse retrasado en los recibos del mes.

El hombre de 76 años es franelero, trabaja en los alrededores de la zona de mercados y en ocasiones sólo gana 50 pesos por día.

"No tenemos trabajo, pagábamos 600 al mes a hora se paga mil 200 y llevamos un año que realmente no tenemos agua, ellos (Grupo MAS) notificaron estas palabras de que nosotros tenemos una deuda de 20 mil pesos por ese año perdido y tenemos que saldarlo", aseguró Nicacio.

Nicacio es una de las 15 personas que se encuentran a las afueras del Ayuntamiento de Veracruz realizando un planto desde hace dos días como protesta por los cortes del suministro, mala calidad del agua y cobros indebidos.

Nicacio sacrificó su día de trabajo para unirse a la causa, desde las 10:00 de la mañana acompaña a vecinos que protestas, pues consideran injusto el monto que la empresa Grupo MAS les cobra, a pesar de que su sobrino solo cuenta con una pequeña tienda de abarrotes.

"Pagábamos varías cosas, luz, agua y lo de los años del terreno que vivimos en la colonia Benito Juárez, nos subieron la tarifa porque tenemos un pequeño negocio de abarrotes", dijo.

Asegura que con lo que gana su familia apenas les alcanza para cubrir algunos servicios, lo que obtiene como franelero lo ocupa para sus gastos, ya que por su edad padece de múltiples enfermedades como artritis, no ve bien y, además, cuenta que desde hace seis años tiene un tumor en el cerebro.

Esto le ha causado múltiples lesiones en la cabeza y también es el responsable que poco a poco fuera perdiendo la vista.

"Me viene un dolor de cerebro como si me clavaran una aguja y me cobran 5 mil y eso bajo, me dijeron que me va a venir un derrame cerebral y por eso me salen estos granos de sangre molida en la cabeza", contó Nicacio.

Además de sus enfermedades, junto con su familia sufre la falta de agua, por lo que tienen que acarrear cubetas en casa de su vecina, quien les regala para que puedan realizar las tareas domésticas.

"QUEREMOS QUE SE ACABEN LOS ABUSOS EN CONTRA DE LOS VERACRUZANOS"

Desde que la empresa Grupo MAS obtuvo la concesión del servicio de agua en la ciudad de Veracruz y Medellín, las quejas y manifestaciones de los usuarios comenzaron debido a la mala calidad en la que venía el agua, según usuarios que protestaron.

Por otro lado, desde hace cinco años se acumularon más de tres mil quejas que han sido canalizadas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), cada una con una multa ante Grupo MAS, de acuerdo con Cilas Reséndiz Vázquez, integrante del Movimiento Civil Independiente (Moci).

Por este motivo desde el viernes 17 de septiembre montaron un campamento a las afueras del Ayuntamiento de Veracruz, así como desde entonces se encuentran dando apoyo a la ciudadanía para modificar la política tarifaría.

"Hay dos problemas que tiene el Grupo MAS: uno que no tienen el certificado de calidad del agua que debe emitir la Cofepris, el segundo es que tampoco tienen el certificado de calibración del medidor, es decir el agua que nos vende no es apta para consumo humano", dijo Reséndiz Vázquez.

También mencionó que hace un par de días obtuvieron una resolución de amparo de un juez federal con relación a los cortes de agua indebidos que hace Grupo MAS, otra de las cosas por las que también se han manifestado son por los altos costos del servicio.

En los últimos años aumentaron hasta 700 pesos la tarifa que habían pagado con el extinto SAS, algo que los veracruzanos como Nicacio no pueden cubrir con su sueldo.





am