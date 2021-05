Ni una ni otra; diputados se quedan sin candidaturas y no podrán reelegirse

XALAPA, VER.- Seis diputados locales que aspiraban a un nuevo cargo de elección popular o a reelegirse en sus distritos electorales no lograron una segunda postulación para ir a campaña, a partir de este 4 de mayo.

Un legislador "independiente" que se afilió al PRD, cuatro de Morena, una de Acción Nacional y otra del Verde, que buscaban o buscaron participar en los procesos internos de los partidos políticos, se quedaron sin una nueva postulación, incluso, algunos mantienen juicios de protección de derechos políticos para ser tomados en cuenta.

A partir del primer minuto de este 4 de mayo inician los 30 días de campaña para postulantes a presidente municipal y diputados en la entidad. Mientras que 28 de los 50 diputados locales lograron su inclusión en las listas partidistas, Alexis Sánchez García, Rubén Ríos Uribe, Cristina Alarcón; José Andrés Castellanos, Henri Christopher Gómez y Judith Pineda no lograron otra candidatura.

En el caso de Andrea Yunes Yunes, diputada plurinominal del Verde, había sido mencionada como potencial candidata a la alcaldía de Boca del Río.

Morena, que va en coalición con el PVEM, postuló a Dulce María de la Reguera, mejor conocida como Nena de la Reguera, sin embargo, no podrá participar en el proceso electoral por no cumplir con los requisitos de ley (no tiene credencial de elector), lo que abre la posibilidad de que la también médica pueda entrar al relevo.

Sánchez García brinca de MC al PRD, pero no lo postulan

Alexis Sánchez García llegó por el partido Movimiento Ciudadano por el distrito 22 de Zongolica. El legislador logró la curul por la coalición Por Veracruz Al Frente, que integró el PAN-PRD y el partido naranja.

Aunque llegó por la oposición, desde su incorporación fue aliado de Morena en temas importantes como la votación para iniciar juicio político contra Jorge Winckler Ortiz, luego de que le cedieron la Vicepresidencia de la Mesa Directiva en el primer año de ejercicio constitucional (noviembre-2018-noviembre 2019).

El año pasado avaló la reforma electoral de Morena, que buscaba disminuir las prerrogativas y partidos políticos, así como la reducción de 242 consejos municipales y distritales a sólo 30.

Previo a la votación, los dirigentes de partidos de oposición habían fijado su postura en contra de la reforma que impulsaba el partido en el poder, por considerar que era inconstitucional. Sánchez García apoyó la reforma, que más tarde fue revocada por los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Después de la votación la dirigencia de MC lo desconoció como simpatizante del partido propiedad de Dante Delgado Rannauro. El legislador se declaró independiente, y para el 20 de diciembre del 2020 se afilió al PRD.

Según la ley, un diputado podrá ser postulado a la reelección por un partido diferente al que lo presentó en una primera elección, siempre y cuando renuncie a la mitad de su mandato, eso era a mediados del año 2019. El diputado de Zongolica no logró repetir en la boleta electoral.

Ríos Uribe quiere invalidar las nominaciones

Rubén Ríos Uribe, diputado local con licencia, impugnó el proceso interno de Morena pues considera que el diputado federal con licencia Juan Martínez no tiene el respaldo de la militancia. Presentó un Juicio de Protección de Derechos Político-Electorales (JDC) ante el tribunal local, pero éste lo reencausó a la dirigencia del partido de izquierda.

El oriundo de Córdoba asumió la presidencia de la Mesa Directiva en el segundo año de ejercicio de la 65 Legislatura (Noviembre 2019-Noviembre 2020).

Desde la representación legal del Congreso empezó a posicionarse entre los electores de su municipio; en mayo del año pasado el Organismo Público Local Electoral (OPLE) impuso medidas cautelares, debido a que el legislador usó programas del DIF para darse a conocer.

Para octubre de ese mismo año, el diputado se peleó en medios de comunicación con el alcalde, hoy con licencia, Igor Rojí, luego de que ordenó que no se podría colocar propaganda política en el primer cuadro de la ciudad.

A raíz de la disputa, surgió en medios de comunicación una denuncia de su supuesta pareja sentimental, quien lo acusó de violencia física. Por esa razón fue boletinado por la Colectiva Feminista, Brujas del Mar, que pidió que se le negara la candidatura a la alcaldía de Córdoba.

Según la Comisión de Elección, Castelán Crivelli estaba mejor posicionado, y por eso logró encabezar la planilla, sin embargo, el propio legislador impugnó el registro de las planillas, pues considera que la modificación de la convocatoria del partido niega la posibilidad a los contendientes de poder impugnar el proceso interno.

Cristina Alarcón Gutiérrez, no logra ni regiduría

La diputada local Cristina Alarcón Gutiérrez llegó al Congreso local por la vía plurinominal. A penas este domingo se reincorporó al trabajo legislativo luego de pedir dejar sin efecto su solicitud de licencia sin goce de sueldo.

La legisladora saltó a la fama pública cuando a nivel nacional se difundió un video en el que no podía leer su discurso en la máxima tribuna del estado. En este proceso electoral local pedía ser integrada a la planilla de Orizaba.

Llegó al Congreso luego de salir sorteada en la tómbola en la posición plurinominal número cuatro. El único antecedente que se tiene de su acercamiento con la política fue en 2017, cuando formaba parte de la planilla que presentó Morena para competir por la presidencia municipal de Orizaba. Alarcón era la suplente de la regidora quinta.

Se integró al grupo de disidentes que encabeza Magdaleno Rosales Torres, pero no fue suficiente para obtener una candidatura en el nuevo proceso electoral, a pesar de que al inicio de la pandemia usó despensas del DIF para promoverse en la región.

José Andrés Castellanos, otro pluri que no logró candidatura

José Andrés Castellanos llegó al Congreso federal por la vía plurinominal, como consecuencia de que su nombre fue incorporado a la tómbola de Morena.

El legislador es oriundo de Acayucan, y durante los tres años se promovió de manera constante en redes sociales, con intención de poder repetir por la diputación local o ser postulado a la alcaldía.

La planilla a la presidencia municipal la encabeza su compañera de partidos Deisy Juan Antonio, y aunque quedaban la diputación federal y local, no fue considerado para encabezar las fórmulas. El diputado también recibió un llamado de atención del OPLE por promoverse con la entrega despensas del DIF al inicio de la pandemia.

Henri Christopher Gómez, no recibe segunda oportunidad

El diputado local originario de Martínez de la Torre se promovía como potencial candidato a la presidencia municipal, o buscar aparecer en las boletas electorales para repetir en la curul.

Pero su trabajo fue insuficiente, la alcaldía la planilla del municipio citrícola la encabeza Rodrigo Calderón Salas y la diputación local la buscará su compañera Esther Martínez Sánchez, que va por la reelección.

El diputado local fue conocido cuando confirmó que habían "cristaleado" su coche en una plaza comercial en la capital del estado.

Según su declaración a los medios de comunicación, fue un acto de intimidación, toda vez que propuso limitar la postulación de familiares de personas en cargos públicos o de representación popular, lo que "incomodo" a algunas familias.

Pineda le apostó al caballo perdedor

Judith Pineda Andrade, llegó a la 64 legislatura a suplir a Rosario Guzmán Avilés, cuando ella rindió protesta como senadora suplente (espacio que ocupaba Fernando Yunes antes de competir por la alcaldía del Puerto). La ex aliada del actual dirigente logró ser postulada para la reelección en el 2018.

A pesar del impulso de la familia Guzmán Avilés, ella decidió apoyar al bloque de los Yunes, que impulsaban a José Mancha Alarcón como dirigente. Por lo que pasó de aliada a enemiga del actual dirigente.

Ella se registró en el proceso interno del PAN a la diputación federal, viajó a la ciudad de México a presentar su registro (como todos los identificados con el grupo del exgobernador), pero no logró el respaldo del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), por lo que ya no pudo brincar a una nueva candidatura.

Andrea Yunes Yunes, podría entrar de relevo

La diputada plurinominal del Verde, Andrea Yunes Yunes fue mencionada como potencial candidata a la alcaldía de Boca del Río; sin embargo, la también hija del diputado federal con licencia del PRI, Héctor Yunes Landa, no obtuvo el aval de la dirigencia.

El Verde decidió aliarse a Morena, dicho partido determinó postular como candidata a Dulce María de la Reguera, mejor conocida como Nena de la Reguera, pero el viernes el tribunal electoral determinó que no podría ser candidata por no contar con credencial de elector.

La expresentadora de televisión habría solicitado una reposición de la identificación, pero no acudió a recogerla antes del 10 de abril, fecha límite para la entrega, por lo que al no contar con su credencial tendrá que ser relevada en la postulación.

Este cuatro de mayo inician las campañas para renovar 212 alcaldías, igual número de sindicaturas y 630 regidurías, así como 50 diputaciones (30 de mayoría y 20 de representación proporcional).

