"Ni él puede defenderse", Sergio Cadena reprocha apoyo a Rogelio Franco

XALAPA, VER.- En un audio que se filtró el fin de semana, el dirigente del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Sergio Cadena Martínez reprochó a la regidora de Camerino Z. Mendoza, Elda Quintero Mármol su lealtad a Rogelio Franco, detenido desde el 13 de marzo del 2021, por el delito de ultrajes a la autoridad.

En lo que se presume fue una plática de WhatsApp, el líder estatal recuerda que fue él quien postuló a Quintero Mármol, ya que Franco Castán no palomeó las planillas que se registraron ante el Organismo Público Local Electoral (OPLE) en la elección del 2021, pues para esas fechas ya estaba internado en el penal de La Toma, en Amatlán de los Reyes, "ni él solo puede defenderse".

Apenas este sábado 12 de marzo, el líder estatal del PRD acompañado de diputados federales, entre ellos Jesús Velázquez suplente de Franco Castán y de la propia regidora, exigieron la liberación del funcionario Yunista, sin embargo, en la pelea Cadena Martínez hace énfasis que es él quien está a cargo del Sol Azteca.

En el audio se escucha al líder recordarle a la regidora que fue él quien impulsó, avaló y la registró en la planilla del Sol Azteca ante el OPLE, lo que le permitió estar en la administración municipal de Camerino Z Mendoza.

El líder estatal reprocha a Quintero Mármol su defensa a Rogelio Franco, que le prometió la candidatura, sin embargo, nunca la postuló. En cambio, Cadena Martínez si cumplió el compromiso.

Aunque lo que se filtró a medios solo se le escucha referirse a una mujer, se confirmó que la supuesta pelea se dio con la regidora, que hoy ya forma parte de su grupo político.

"Mira, yo cumplo, qué tristeza me da. Alguna vez en tu vida Franco te mencionó que tu ibas a ser algo, pero nunca lo concretó. De todo me encargué yo, y hasta la fecha te he respetado. Creo que, de eso, o sea, creo que eras un elemento valioso.

"Vi que igual a pesar de género yo te puse de regidora, no Franco y te defendí con todo, no Franco. Franco no defiende ni a sus mujeres, ni a sus hijas, ni siquiera se defiende él, pero bueno, ya que me quitaste un cargo de conciencia, camina, adelante amiga, llévate el billetito que puedas, y en el camino te vas a encontrar otra vez a Cadena. Ese sí es de valor", se escucha

El domingo 13 de marzo se cumplió un año de la detención de Rogelio Franco Castán por el delito de ultrajes a la autoridad. Un día antes, la dirigencia se manifestó en la fiscalía pidiendo su liberación, en la movilización participó la extitular de Equidad de Género de la Secretaría de Gobierno (Segob)2016-2018.





