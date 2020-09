Negocios en Plaza Américas mueren tras cinco meses de pandemia

Boca del Río, Ver.- En los pasillos del centro comercial Plaza Américas se camina a media luz, entre la iluminación artificial de locales que reabrieron luego de cinco meses de mantener sus negocios cerrados por la pandemia de covid-19 y la oscuridad de los que bajaron sus cortinas definitivamente.

Desde el 24 de agosto el cambio a naranja en el Semáforo de Riesgo Covid permitió la reapertura de centros comerciales en el municipio de Boca del Río, sin embargo, al menos 20 locales no pudieron retomar sus actividades porque cerraron definitivamente.

Se trata de locales comerciales que antes eran tiendas de ropa, de artículos para bebés, tiendas de regalo, zapaterías, jugueterías, joyerías, barberías, cafeterías y restaurantes que no soportaron cinco meses de parálisis.

Letreros con la leyenda "Se Renta", "Se Renta o Se Traspasa", colocados al frente de las vitrinas vacías, cubiertas con tablas o cartón, hacen evidente aquellos negocios que no pudieron sobrevivir a la pandemia.

Otras empresas sobreviven en un escenario desalentador, al frente de los negocios colocaron el letrero de "Venta de Liquidación", algunos especifican que el motivo es el cierre de la tienda, otros el cambio a un establecimiento más pequeño.

"En nuestro caso el dueño nos dijo que sacáramos toda la mercancía en liquidación, prefiere sacar el producto así que perderle, lo que no sabemos es si va a cerrar o sacar algo para surtir de nuevo", relató el empleado de una tienda de artículos de piel que este lunes sumó su segunda semana abierta de forma consecutiva, desde el cierre a principios de mayo.

El trabajador relató que la reapertura del centro comercial localizado en el municipio de Boca del Río muestra la crisis que dejó la pandemia de covid-19, ya que cada local cerrado significa entre dos y seis empleados que se quedaron sin un trabajo fijo.

En el segundo piso de la plaza se presenta con mayor crudeza la crisis económica que golpeó tanto a empresas consolidadas como a emprendedores que este era su primer año con una sucursal en el centro comercial de más tradición en la zona conurbada.

"Muchos cerraron, nosotros la estamos pasando muy difícil, empezaremos de cero, prácticamente", lamenta el encargado de una zapatería familiar que reabrió con un puñado de empleados.

Para soportar la pandemia relató que se endeudó, tuvo que vender algunas pertenencias en su casa. Sin embargo, recuerda: "Lo perdido y lo pasado ya atrás se quedó, y así como un día empecé de cero, así voy a comenzar", dice convencido.

Nueva normalidad en los negocios

Para el acceso al centro comercial se debe cruzar un filtro sanitario en el que los clientes y empleados se toman la temperatura, se limpian los zapatos y lavan las manos con gel antibacterial.

El uso de cubrebocas es requisito indispensable, además de que se recomienda el uso de caretas. Quien no cumpla con lo que se pide, presente temperatura alta o no porte cubrebocas, no puede ingresar, dice el responsable de uno de los filtros.

Esto se repite en cada uno de los negocios, en donde los encargados son los responsables de revisan a sus clientes para que cumplan los requisitos que recomendó la Secretaría de Salud.

"Tenemos que limpiar a cada rato el piso, rociar la mercancía con sanitizante, controlar el acceso de los clientes para que usen gel y tapabocas, porque nos interesa mucho que la gente se sienta segura visitándonos", declaró el encargado de la zapatería.

Hasta ahora la presencia de personas en los centros comerciales es bajo, se observa una mayor afluencia los fines de semana, aunque la recomendación de autoridades sigue siendo evitar la aglomeración de personas y sitios cerrados que sirvan para reunir multitudes.

Se perdieron 60 mil empleos en Veracruz: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Veracruz, Alberto Aja Cantero, señaló que por el momento no se cuenta con una cifra certera sobre el cierre de empresas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río, por la pandemia de covid-19.

Sin embargo, aseveró que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) reportó que hasta el mes de julio se perdieron 60 mil empleos en todo el estado de Veracruz, derivado de la emergencia sanitaria.

El número de empleados dados de baja del IMSS podría visualizar el número de empresas que tuvieron que cerrar, señaló el empresario.

"Los últimos datos que teníamos eran alrededor de 60 mil empleos perdidos en la entidad veracruzana, habrá que esperar la actualización al mes de septiembre del IMSS, el dato duro son 60 mil familias que han perdido su sustento y no hay apoyo de ninguna autoridad estatal o federal".

Aja Cantero dijo que organismos empresariales, asociaciones civiles, prestadores de servicios y colegios de médicos trabajan en una estrategia conjunta para la reactivación de comercios y empresas.

El empresario indicó que la prioridad es que se atiendan las recomendaciones de las autoridades de los tres órdenes de gobierno para prevenir nuevos brotes de contagios, además de dar la confianza a los consumidores que recurren a los comercios de diversos giros.

