Narcomenudeo: delito que deja jóvenes detenidos y muertos en Xalapa

XALAPA, VER.- Un enfrentamiento en la capital veracruzana en mayo de 2021, entre presuntos delincuentes y elementos policiacos, dejó en evidencia que el narcomenudeo es un delito arraigado en Xalapa que toma como presas a jóvenes y adolescentes: algunos muertos y otros detenidos.

El pasado 14 de febrero, el gobernador Cuitláhuac García reconoció que algunos homicidios dolosos en Xalapa están ligados a este delito. La declaración la emitió después del hallazgo de tres jóvenes asesinados, maniatados y con huellas de tortura, en la colonia Casa Blanca.

A ello se suman los datos oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), retomados por organizaciones como el Observatorio Interactivo de Incidencia Delictiva del Observatorio Nacional Ciudadano.

El narcomenudeo no solo existe. Está presente desde hace años y ha permeado fuertemente en los jóvenes, según registros oficiales. A finales de 2019, la Secretaría de Salud reportaba ya la atención de al menos 13 jóvenes que no solo consumían, sino que también traficaban drogas en la ciudad.

Aunque en los partes oficiales no se detallan mayores datos de los detenidos, asesinados y procesados por hechos de este tipo, rostros de adolescentes y jóvenes son una constante en registros periodísticos y boletines de dependencias

ABATIDOS Y DETENIDOS

En mayo de 2021, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) realizaban labores de patrullaje en las inmediaciones de la colonia Carolino Anaya cuando se percataron que sujetos intercambiaban aparentes envoltorios de droga.

Enseguida fue marcado el alto a los sospechosos, quienes escaparon tan pronto se percataron de la presencia policial, en la calle Río Soto la Marina, esquina con Privada Naolinco.

Al huir los supuestos narcomenudistas, la autoridad inició una persecución. La refriega acabó en un domicilio particular hasta donde ingresaron los detenidos, muriendo una persona ahí mismo.

El informe detallaba la captura de Christopher Joseph "N", quien sería cabecilla de la célula delictiva que operaba en Xalapa.

El resto de los detenidos son José Luis "N", José Osvaldo "N", Rolando "N", Óscar Manuel "N" y Humberto "N". En su mayoría de apariencia joven.

Además, las autoridades decomisaron armas de fuego, un objeto punzocortante, chalecos tácticos, dosis de metanfetaminas, así como dosis de marihuana.

Es precisamente la SSP la que ha dado cuenta y evidenciado una serie de detenciones ligadas a este y otros ilícitos en la capital durante este y el año pasado.

Por ejemplo, noviembre se ubica como uno de los meses con más incidencia en este delito y 17 detenciones. Las capturas se hicieron públicas a través de las oficinas de prensa y los propios medios de comunicación.

El 19 noviembre de 2021 la SSP informó de un operativo que terminó con la captura de 8 presuntos narcomenudistas en las colonias: Casa Blanca, Rafael Lucio e incluso la colonia Centro.

El 15 fueron capturadas cuatro personas más con 24 dosis de hierba verde con características similares a la marihuana y otras sustancias narcóticas, similares al cristal.

Las detenciones ocurrieron en la avenida Xalapa y en las colonias Rubén Pabello Acosta y José Cardel, en este municipio, durante recorridos disuasivos para la prevención del delito.

El 13 de noviembre se informó de la detención de tres personas por narcomenudeo y robo de vehículo, a quienes se les decomisaron 68 dosis de enervantes, chalecos tácticos y ropa policial.

La detención se realizó sobre la avenida Luis Donaldo Colosio, en la colonia 23 de Marzo, asegurándoles 24 dosis de una sustancia similar al cristal, 44 dosis de hierba verde con característica a la marihuana, armas blancas, chalecos tácticos, una camisola con la leyenda SSP, un pantalón policial, una placa balística y la unidad vehicular.

Para el 10 de noviembre, de las 10 personas detenidas esas últimas 24 horas por el multicitado delito, dos pertenecían a Xalapa.

Estos fueron detenidos durante patrullajes en la avenida Marina Nacional, en la colonia Encanto del Sumidero, a quienes se les encontraron nueve dosis de marihuana.

Un mes antes, en octubre, hubo otras detenciones de narcomenudistas. El 23 se detuvo a una persona en la colonia Higueras, hallando entre sus pertenencias 12 dosis de marihuana, 36 de cristal y armas de fuego.

El 3 se informó que fueron apresados 5 personas por este delito en Xalapa y Coatepec, a quienes en total les fueron decomisadas 109 dosis de cristal y 20 de marihuana.

Igualmente, las autoridades de prevención informaron que el 12 junio 2021 fue detenido Saúl "N", alias "el Chicle", presunto líder de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo y al robo en esta capital.

Su captura se registró en la calle Balancán, de la colonia Tabasco, donde fue interceptado por policías debido a que presuntamente manejaba con temeridad una motocicleta, sin placas.

Este año, en enero, se informó de la detención de Marbella Estefany "N", por parte de agentes de la Fuerza Civil en la ciudad de Xalapa.

A la mujer le aseguraron varios sobres con una sustancia similar al "cristal", una báscula gramera, dinero en efectivo, un arma corta, cartuchos útiles; igualmente se encontró que la unidad vehicular en la que viajaba presentaba alteración en sus medios de identificación.

DELITO CRECIENTE

El narcomenudeo ha crecido exponencialmente en la capital. Ya en noviembre del año pasado, se advertía que era de los delitos heredados por Hipólito Rodríguez Herrero -gobierno que dejó crecer el tipo penal- a Ricardo Ahued.

Datos del Secretariado Ejecutivo apuntan que la Fiscalía General del Estado (FGE) ha abierto casi 300 carpetas de investigación en los últimos cuatro años por este delito, siendo el 2021 el de más incidencia.

Precisamente, una comparativa entre 2018 y 2021, evidencia que el delito creció hasta en un 750 por ciento.

De esta manera, se precisa que para el 2018, la autoridad de investigación de delitos abrió 18 carpetas de investigación.

El delito subió más de 100 por ciento al siguiente año, pues para el 2019 la Fiscalía General integró un total de 39 indagatorias.

En 2020 no hizo sino incrementar. Los datos del Secretariado apuntan que se abrieron 89 carpetas de investigación por el tipo penal que el alcalde dice desconocer.

Y si de aumentos se trata, fue el 2021, último año de gobierno del morenista Hipólito Rodríguez, el más grave de todos. De haber cerrado su primer año de gobierno con 18 casos, la cifra final fue de 136 carpetas abiertas.

En suma, las autoridades han llevado a cabo investigaciones por 282 casos de narcomenudeo en cuatro años tan solo en Xalapa.

Tan solo las 136 carpetas abiertas en 2021 representan el 14 por ciento del total de las 977 que se abrieron en toda la entidad durante el año pasado.

DISCREPAN ALCALDE Y GOBERNADOR

La semana que termina, se registró una discrepancia entre el presidente municipal y el gobernador, quien públicamente reconoció que los homicidios dolosos de Xalapa tenían que ver con el narcomenudeo.

Para ello citó el caso más reciente: el hallazgo en días pasados de tres cuerpos abandonados en el camino antiguo a Las Ánimas, donde de acuerdo con la principal línea de investigación de la FGE, hay vinculación con este tipo penal.

Durante el anuncio de estos avances en la indagatoria, estuvo presente el presidente municipal. Entrevistados minutos después de concluir el encuentro con medios, el propio alcalde desestimó la versión oficial.

"No es así, yo no tengo esa información, no la hemos nosotros registrado", afirmó en la entrevista posterior donde negó categóricamente que existan bandas dedicadas a este delito, así como tampoco hay cobro de piso, afirmando que las tiendas están "en paz".

La afirmación anterior, en torno a la extorsión, tampoco es del todo cierta. En 2021, se abrieron 126 carpetas de investigación por este delito.

Otros delitos que crecieron en Xalapa fueron la violación, el robo a transporte público y el robo a transeúnte.

