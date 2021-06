Nancy desapareció por la noche en Coatza; madre asegura se fue con un hombre

COATZACOALCOS, VER. - Una menor de edad se encuentra desaparecida, luego de que abandonara su hogar ubicado en la colonia Independencia de la ciudad de Coatzacoalcos.

La madrugada de este miércoles 16 de junio, Nancy Guadalupe de 17 años, dejó un mensaje vía celular a su mamá dónde le indicaba que abandonaba su hogar por motivos personales, incluso dijo que dejaría la ciudad y que no la buscaran.

Sin embargo, no específicó si se iba sola o con alguna persona, aunque su madre la señora Alay del Carmen González Valencia, asegura que se fue con un joven mayor de edad que la cortejaba por la red social Facebook.

"Yo me doy cuenta cuando despierto y veo el mensaje y no se dónde está, pero creo que se fue con un hombre que es mayor de edad que la estuvo contactando por facebook que aparece como 'Fontec Oser', de hecho yo lo presentía pero mi hija tiene una mejor amiga y la fui a buscar y ella me lo confirmó que si se fue con esa persona, me dijo que no me lo dijo antes porque es su mejor amiga", dijo la madre.

Muy preocupada expresó que teme por la integridad de su hija, toda vez que es menor de edad. Este mismo miércoles la señora Alay acudió ante la Fiscalía General del Estado para interponer la denuncia por su desaparición.

La madre asegura que debido a la inseguridad que prevalece en la región, no dejaba salir a su hija con esa persona aún cuando la menor le solicitaba el permiso, por lo que cree que esa fue la causa principal por la que tomó la desición de irse.

"Yo tengo miedo de que le pase lo peor, o que el o otra persona le haga algo a mi hija, por eso le pido que me ayude a publicar su fotografía por si alguien lo ve o que me ayuden a buscarla o encontrarla", externó.

Hasta la tarde de este miércoles no se sabía nada de Nancy, y se desconoce si se encuentra en la ciudad.