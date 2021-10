Nahle minimiza choque en Dos Bocas, a más de 24 horas de iniciado el conflicto

La secretaria de Energía, Rocío Nahle García minimizó el choque entre trabajadores de la construcción de la refinería de Dos Bocas y afirmó que se trató de un grupo reducido de manifestantes.

La funcionaria confirmó que tras lo ocurrido no hubo personas con lesiones graves y en el operativo implementado para resguardar la refinería fueron detenidos tres manifestantes.

"Yo no sé que hayan utilizado, lo único que sé es que la Policía Estatal nos ayudó a contener, porque no se les permitió la entrada y no se les va permitir la entrada a estas personas, hoy lo dijo el presidente, hay 25 mil trabajadores adentro y esto es un problema de 200 o 300, que son los que están en un paquete, ya les explicó el presidente que es un problema de líderes", declaró.

#Video | Rocío Nahle, titular de la SENER habla sobre el conflicto que hubo con los trabajadores de ICA Flour en la refinería Dos Bocas.

Nahle García emitió su primera postura sobre el conflicto por el paro de labores en la refinería de Dos Bocas a través de su cuenta de Twitter, después de 24 horas de iniciado el paro de labores y tras cinco horas de viralizarse en la misma red social vídeos y fotograrías de la agresión de policías antimotines a los obreros.

Pasadas las 14:00 horas, durante la entrevista que concedió afuera del Palacio Nacional, la funcionaria rechazó los señalamientos por las malas condiciones de trabajo que denuncian obreros.

#UltimaHora ?? Hace unos minutos, Trabajadores de la refinería Dos Bocas fueron atacados por elementos antimotines, mientras realizan el mega paro.

#UltimaHora Hace unos minutos, Trabajadores de la refinería Dos Bocas fueron atacados por elementos antimotines, mientras realizan el mega paro.

Reportan varios obreros lesionados.

La mañana del martes 12 de octubre, personal de la empresa ICA-Fluor inició un paro de labores para denunciar las malas condiciones de trabajo que existen en la obra, la más importante en el sector petrolero del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Ese mismo día, Rocío Nahle García participaría en la inauguración de la Expo-Energía Veracruz 2021, evento al que finalmente no se presentó y cuya participación se postergó para el jueves 14 de octubre, de acuerdo con organizadores.

La participación en el evento formaba parte de la apretada agenda pública que la senadora con licencia por Veracruz ha mantenido en la última semana.

A penas el lunes 11 de octubre, Nahle García participó en la conferencia mañanera con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde defendió la reforma en materia energética que busca dar mayores atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la producción de energía.

Unos días antes, la secretaria de Energía visitó el puerto de Veracruz para acompañar al presidente de la República en la conmemoración de los 200 años de la fundación de la Secretaría de Marina.

En esta ocasión, la funcionaria se dejó ver desayunando con el gobernador príista de de Oaxaca, Alejandro Murat y el secretario de Gobierno de Veracruz, Eric Cisneros Burgos, en un tradicional café del malecón de Veracruz.

Tras la breve reunión con el gobernador oaxaqueño, Rocío Nahle se destapó para participar en las elecciones del 2024, dejando la posibilidad abierta de contender por la gubernatura de Veracruz o la presidencia de la República, al afirmar "no me encarto, ni me descarto".

En esa misma entrevista que sostuvo con medios de Veracruz, la secretaria de Energía presumió la construcción de la refinería de Dos Boca, en Tabasco y afirmó que la obra era viable económicamente.

"Dos Bocas hoy más que nunca es necesaria, es más, nos tardamos, en el 2008 cuando el presidente Calderón anunció la refinería Bicentenario ojalá la hubiera hecho... Es una refinería viable y muy importante, de una alta eficiencia energética, nadie habla de eso, tiene una alta eficiencia energética".

Contrario a la apertura mediática que ha demostrado en la última semana y las constantes referencias a al proyecto de construcción en Dos Bocas, en esta ocasión Rocío Nahle García mantuvo silencio sobre el paro de labores de los trabajadores de la ICA-Fluor durante más de 24 horas.

Obreros exigen mejores condiciones de trabajo

El paro de labores en la refinería de Dos Boca, en Tabasco, inició este este martes 12 de octubre, cuando más de 5 mil obreros suspendieron labores en demanda de mejores prestaciones laborales, de la compañía "ICA Fluor".

Tras el paro, elementos de la Secretaría de la Marina ingresaron a la obra para tomar el control de la situación y evitar que se saliera de control, aunque no se reportan enfrentamientos.

La mañana de este miércoles 13 de octubre los trabajadores se encuentran en paro de denunciaron que fueron atacados por elementos antimotines, dónde varios obreros resultaron lesionados. Fotografías y vídeos del momento del ataque fueron difundidos en redes sociales.

Esta no es la primera ocasión que obreros de la empresa constructora protestan por mejores condiciones de trabajo, en enero de este mismo año hubo una manifestación similar que fue resuelta luego de que la empresa firmó un acuerdo con representantes de los obreros.