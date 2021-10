"Nada de hacer chanchullo": AMLO a damnificados por Grace en Veracruz

XALAPA, VER.- Al encabezar una reunión en Huayacocotla, municipio ubicado en la huasteca, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los funcionarios de la Secretaría del Bienestar a atender los reclamos de los ciudadanos que alertaron que no fueron censados, tras sufrir afectaciones por el huracán Grace.

No obstante, el mandatario pidió a la gente ser honesta, "nada de mentiras y hacer chanchullo, si no hay afectación no se pueden censar", insistió en el discurso oficial en el que destacó que, a 40 días del impacto del huracán ya se está atendiendo a los afectados con apoyos directos de 35 mil pesos.

Después de escuchar el parte de todas las dependencias federales destacó que se dispersaron en poco más de un mes mil 586 millones de pesos a más de 45 mil 318 familias que fueron afectadas por el impacto del huracán que dejo rachas de viento de hasta 205 kilómetros por hora.

Grace fue un poderoso huracán que se convirtió de ciclón tropical más fuerte que tocó tierra en Veracruz, dejando como saldo nueve muertos, entre ellos cinco menores de edad.

El Ejecutivo federal también destacó la entrega de cuatro mil 500 pesos a 24 mil 137 campesinos, lo que generó una dispersión de 108 millones de pesos, a quien registró algún daño en sus cultivos.

"Hay que atender a todos, hay quien dice a mi no me tomaron en cuenta, hay que atenderlos. Este método (censo casa por casa) es muy apegado a la realidad, y si no hubo afectaciones, si no fueron damnificados no se les puede apuntar, no se les puede inscribir.

"Tenemos que actuar con honestidad todos, nada de mentiras, nada de chanchullo, eso también hay que hacerlo a un lado, pero, si hay inconformidad hay que atenderlos e irlos a ver, si no fueron tomados en cuenta".

Declaró que había la mala costumbre de usar el Fonden como barril sin fondo, en donde funcionarios, organizaciones y políticos tenían manga ancha para malversar fondos públicos.

Sobre el estado de las carreteras confirmó que serán atendidas con presupuesto federal, aunque reconoció que las afectaciones que se han generado, tras el paso del huracán, se atribuyen a que por años no se dio mantenimiento, "ya estaban dañadas por el neoliberalismo".