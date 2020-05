Municipios "de la esperanza" se oponen al "regreso a la normalidad"

Xalapa, Ver. – Demarcaciones de Veracruz con alta población indígena eligieron por no reiniciar actividades educativas, a pesar de las facilidades brindadas a los denominados "municipios de la esperanza".

Según la Federación Veracruz cuenta con 12 demarcaciones en dicho listado, sin embargo, es un hecho que algunos claudicarán a la llamada "nueva normalidad".

El presidente municipal de Texhuacan, en la sierra de Zongolica, Bernardino Tzanahua Anastacio, indicó hay temor y por lo tanto decidieron no implementar el regreso a clases.

Esto, aun cuando Texhuacan no tiene casos positivos ni municipios vecinos con contagios del virus entre sus ciudadanos, de ahí que está en la lista.

"Mañana vamos a tener una reunión distrital con el delegado de política regional y los de SESVER; los del IMSS y todo el personal para ver qué podemos hacer, pero por lo que tengo entendido las clases no reanudarán hasta nuevo aviso. Somos ´los municipios de la esperanza´ pero si empezamos a mover todo normalmente puede llegar el contagio", opinó.

Dijo que el gobierno municipal opera a un 80 por ciento y con atención a la población.

"Vamos a solicitar que se sigan manteniendo las medidas y todas las prevenciones", dijo.

Para el alcalde de Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, la mejor medida es no reanudar actividades, por lo menos en las demarcaciones de las Altas Montañas.

"Nosotros estamos en la idea de seguirnos cuidando, no tenemos contagios ni fallecidos, pero creemos que no es momento de volver a la normalidad (...);

"En el personal creo que no sería adecuado porque esta región es completa porque si reanudamos actividades en un municipio se moverían a otros, tal es el caso de los profesores, aunque cada municipio es autónomo", dijo el edil cuyo municipio limita con Tezonapa, que ya tiene un caso confirmado, uno sospechoso y una defunción por coronavirus.

Otro ejemplo de los municipios que no iniciarán clases es Coxquihui, en la sierra del Totonacapan, a pesar de que no se tienen casos confirmados o sospechosos no está en el listado, pero de estarlo tampoco se sumaría a la "nueva normalidad.

En el caso de la demarcación, para llegar a esta es obligatorio hacer escala en Espinal, que ya reporta un caso.

"Tenemos cero casos sospechosos y no se ha notificado otro en las comunidades, (...); nosotros seguimos los protocolos de la Secretaría de Salud en conjunto con los estados y los municipios", explicó vía telefónica.

Indicó que se aplican protocolos ya definidos a nivel estatal y nacional y entre estos, destaca el aseo, el lavado de manos, y cuidados a la población en general.

Agregó que se ha limitado la instalación de mercadillos los días sábado y domingo, para evitar la afluencia de personas provenientes de Veracruz y Puebla, de ahí que, por ahora, al menos de forma oficial el virus no se ha registrado en este municipio serrano.

"Igual tenemos los espacios públicos cerrados y la gente está poniendo su granito de arena y acatando las disposiciones", dijo.

Pidió que el Gobierno de Veracruz busque una estrategia nueva en materia educativa para evitar la pérdida del ciclo escolar en la zona, pues temas como la educación en línea se dificulta para estos municipios con alta marginación.

Por lo tanto, Becerra descartó reiniciar clases en la demarcación.

"No nos ha llegado ningún para abrir, yo no tengo la capacidad para tomar esa decisión, sino que es la Secretaría de Educación Pública", abundó.

Insistió que los protocolos de la Secretaría de Educación marcarán la pauta de continuar o no la cuarentena y ellos no están considerados dentro de los municipios "de la esperanza".

