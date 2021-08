Municipio en zona caliente tiene solo 6 policías

En el municipio de Camarón de Tejeda, actualmente solo se tienen seis elementos policiacos, los cuales se aburren debido a la tranquilidad que impera, según la alcaldesa Guadalupe Ameca Parissi.

“Cómo es tan pequeño el municipio la verdad, y cómo los digo afortunadamente no tenemos muchos problemas, a veces los policías van a hacer rondines, yo creo que llega el momento que hasta a veces se aburren no, pues porque dicen que no hay muchas cosas que hacer”.

Según lo señalado, en su municipio se han dado casos “aislados” de robos a casas-habitación y tiendas, y nada más, por lo que afortunadamente se ha convertido dijo, en un lugar tranquilo.

Camarón de Tejeda es un municipio con una extensión de casi 126 km/2-casi la mitad del municipio de Veracruz- y con 6,426 habitantes, según datos del 2015. Tiene un policía por cada 1,071 habitantes.

Vecinos de la violencia

Los seis policías deben encargarse de la seguridad de un municipio que colinda con Soledad de Doblado, en donde tan solo en la semana pasada fue asesinado violentamente un taxista del puerto y dejaron los cadáveres, embolsados y con huellas de tortura, de dos hombres en una gasolinera.

Fue en este municipio en donde, en 2016, fueron encontrados en un camino de terracería, los restos de los tres estudiantes de la Universidad Veracruzana desaparecidos el 29 de Septiembre de ese mismo año.