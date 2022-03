Mujeres listas para marchar por el 8M en Veracruz ¡Checa las ciudades!

"Las compañeras feministas con discapacidad, existen y resisten, la marcha es un espacio seguro para ti (...)¡Por las que no pudieron correr! ¡Por las que no pudieron gritar! ¡Por las que no lograron entender y comunicarse! ¡Por las que no vieron a sus agresores! ¡POR LAS QUE SIGUEN SIENDO INVISIBLES!" Escribieron desde Facebook.