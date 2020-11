Mujer indígena pasaría tres años en la cárcel por recuperar a su hija

XALAPA, VER.- Edith García Zopiyactle, originaria de la Sierra de Zongolica, recurrió a los medios de comunicación para denunciar que, tras separarse de su pareja por violencia familiar, su esposo la denunció por sustracción de menores. Hoy enfrenta un proceso judicial y podría pasar tres años en la cárcel.

Con lágrimas señaló a Isaai Guerra Fuentes de ser una persona violenta, que con ayuda de familiares que trabajan en juzgados y el municipio, ha logrado que sea ella quien sea juzgada a pesar de ser víctima de violencia.

En rueda de prensa en un café de la capital del estado, mencionó que aun y cuando ya están separados Guerra Fuentes la sigue amenazando constantemente.

Para evitar el proceso penal a recurrido a autoridades municipales, de la mujer, pero nadie la ha asesorado, ni le han apoyado para llevar el proceso judicial; el último abogado que contrató reconoció que es probable que pierda el caso, por lo que sería privada de su libertad por tres años.

Acompañada de su mamá, Esther Zopiyactle Arrillaga, explicó que al retirarle la custodia de su hija, con la que solo tiene contacto por videollamada, se le obligó a pagar pensión al marido, para juntar el recurso debe vender pan casa por casa.

La joven reconoció que la denuncia en los medios de comunicación es la única opción que tiene, "sufro violencia de género en todas sus formas, este señor me quitó a mi hija (...) mi problema tiene más de dos años. Cuando me detienen los judiciales se metieron a mi casa y me quitaron a mi hija".

Al ser detenida estuvo 14 días en los separos y no la dejaron declarar, "fui a derechos humanos, al DIF, a la casa de la mujer, a este tipo le avisaron y él me amenazó. Me dijo que estaba sola y que nadie me iba a ayudar".