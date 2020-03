Mujer de 89 años fue quemada por pareja a la que dio asilo

Petra Navarro, una mujer de 89 años de edad, fue rociada por combustible y quemada presuntamente por una pareja a la que daba asilo, médicos la desahuciaron y esperan que de un momento a otro muera por la gravedad de las lesiones.

Su nieto José Luis Barrada Pérez presenta quemaduras de segundo y tercer grado; al ver el fuego dentro de la vivienda ingresó para rescatar a su abuela.

Minutos antes había sido atacado con un cuchillo que la pareja le enterró cerca del cuello en más de una ocasión.

El nieto de la mujer presenta quemaduras de segundo y tercer grado en los hombros y espalda.

Los hechos ocurrieron el pasado fin de semana en la congregación Santa Fe al poniente de la ciudad, los implicados son Rubén I.C y Kelly G. quienes presuntamente iniciaron el incendio.

A pesar de que Rubén fue detenido y trasladado el penalito de Playa Linda, este martes fue puesto en libertad, pues tras ser procesado por robo no se pudo comprobar flagrancia.

Petra alcanzó a decir antes de ser ingresada al hospital del IMSS que sintió cómo fue rociada con gasolina o diésel, después de eso la pareja que se reía a su espalda le prendió fuego.

Por su parte, la otra implicada se encuentra prófuga, los familiares interpondrán una denuncia por intento de homicidio calificado.

UN FAVOR QUE CASI LE CUESTA LA VIDA

Rubén I.C y Kelly G., los presuntos culpables, llegaron hace aproximadamente un mes a vivir en casa de la señora Petra, quien de forma caritativa les dio asilo ya que los habían corrido del lugar donde vivían. Nunca se imaginó que ese favor casi le costaría la vida.

Según testimonios de vecinos y familiares los implicados ya habían tenido problemas con José y todo se complicó después de que lo apuñalaran causándole heridas en el cuello y hombro.

La pareja había robado un domicilio en donde otra familia le ayudaba con alimento, cuando José reclamó la acción comenzó el problema.

"Esperó que yo saliera de la casa de mi amiga y me enterró un puñal en la espalda por el hombro y me dio otro piquete en la garganta, me agarre con él y le quite el arma, pero yo ya estaba herido", aseveró José.

Después de sufrir ese atentado, José temió por su abuela pues sospechó que los agresores se desquitarían contra ella.

Cuando llegó a casa de su abuela se percató que se estaba incendiando, mientras se escuchaban los gritos de la señora Petra, quien pedía auxilio pues las llamas ya la habían alcanzado, fue ahí cuando decidió entrar a la casa a rescatarla, pero fue demasiado tarde.

Iraís Pérez Gómez, sobrina de la víctima señala que su tía le dijo antes de entrar al hospital, que había escuchado la risa de los presuntos responsables.

"Cuando yo saque a mi tía, mi tía me dijo que ella escuchaba risas, carcajadas y que me dijo que eran los amigos de José, me dijo eran ellos, me prendieron ¿por qué me querían quemar? ¿Por qué? si no les hice nada", comentó Iraís Pérez que contó Petra.

Los familiares señalan que la mujer implicada Kelly G. quien por el momento se encuentra prófuga, fue la que inició el incendio con ayuda de Rubén quienes rociaron combustible a la puerta, al comedor y varios muebles que había dentro de la casa.

Después de prenderle fuego huyeron, Rubén fue el único que las autoridades lograron detener, luego de ser alertadas por vecinos.

Familiares de Petra exigen justicia y esperan que el crimen cometido no se quede impune, sin embargo Rubén ya volvió a las calles pues fue procesado por el delito de robo y no de intento de homicidio.

