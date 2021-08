Muere trabajador transitorio en preparativos de posada; Pemex se deslinda

José Manuel Luis, trabajador transitorio de Petróleos Mexicanos (Pemex), perdió la vida al caer de una altura de 7 metros cuando intentaba quitar la cuerda donde habían colgado las piñatas con las que celebrarían la posada del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la Sección 11, en Nanchital, Veracruz.

De acuerdo con información de familiares, la víctima de 47 años de edad había ido a apoyar en la preparación de la posada, ya que como trabajador transitorio (es decir que hacía méritos para obtener una plaza) el sindicato le obligó a realizar labor social, algo usual en ese sindicato.

Trabajadores transitorios como José Luis, deben ir a todos los llamados para ayudar en trabajos o cualquier actividad del sindicato, para tener mayor posibilidad de que obtenga contratos seguidos.

José Manuel, padre de 3 hijos, tuvo que ir antes de iniciar la posada para ayudar en los preparativos, después quedó encargado de las piñatas y debía quitar la cuerda que estaba en el techo, sin pensar que esto provocaría su muerte.

De acuerdo con trabajadores que estuvieron en el festejo, José Manuel, originario de Ixhuatlán del sureste, se subió en un poste para quitar la cuerda, pero se resbaló y al caer al suelo quedó inconsciente.

Los compañeros de Luis llamaron a cuerpos de rescate y al acudir la ambulancia todavía contaba con signos vitales, sin embargo, cuando llegaron al hospital, perdió la vida.

A pesar de que este hecho sucedió el pasado 16 de diciembre, fue hasta ahora que el caso fue expuesto en redes sociales y a difundirse desde los pasillos de las oficinas de Pemex.

Aunque la familia no ha querido dar mayor información, trascendió que hasta el momento no hay garantía de que el Sindicato Petrolero de la Sección 11 los indemnice por este accidente, porque no estaba en horarios oficiales de trabajo.

