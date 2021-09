Muere motociclista tras quedar atrapado debajo de camión en Veracruz

Un motociclista de aproximadamente 60 años murió minutos después de ser rescatado debjo de un camión de pasaje, en donde acabó al intentar una maniobra para rebasar al autobús

Fue alrededor de las 13:30 horas del miércoles 29 de septiembre cuando el hombre identificado como Jorge Lorenzo Pérez Valenzuela, circulaba sobre el la avenida Rafael Cuervo, en la zona norte de la ciudad de Veracruz, cuando aceleró para intentar rebasar al autobús de la ruta Lomas 4.

De acuerdo con pasajeros, el vehículo circulaba a baja velocidad y al momento de dar vuelta en un retorno, vieron al hombre acercarse para rebasar en la moto y pasar por delante del autobús, sin embargo, perdió el control y se metió por debajo del autobús.

El chofer del camión se detuvo inmediatamente y junto con varios pasajeros salieron a ver lo sucedido, y encontraron al motociclista con vida atrapado debajo del vehículo de pasaje, por lo que llamaron a los rescatistas.

Pasajeros y transeúntes se acercaron para colocar sábanas debajo del hombre y a cubrirlo del fuerte sol del mediodía, pero no intentaron sacar al motociclista debido a que no sabían si estaba lesionado o no. En pocos minutos arribaron elementos de la Policía Estatal y Naval para acordonar la zona.

Minutos más tarde llegó una ambulancia de la Cruz Roja, quienes valoraron al hombre, y realizaron el rescate debajo del autobús. El motociclista fue estabilizado y llevado a una clínica del IMSS para su atención, debido a que presentaba posible fractura de costillas.

Sin embargo, cerca de las 14:30 de la tarde se confirmó que el señor Jorge falleció luego de arribar a la clínica 14 del IMSS en la avenida Cuahutémoc, a causa de las lesiones sufridas en el accidente.



El conducto del autobús abandonó la zona para ir a buscar a un supervisor de su ruta, mientras que los pasajeros siguieron su camino en otros autobuses.