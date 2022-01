Muere "Don Toques", conocido personaje Xalapeño

Xalapa, Ver.- “¡Toooques, toooques!” gritaba insistentemente Don David al pasar junto a las concurridas mesas de los principales bares de Xalapa. Descargas eléctricas a cambio de una moneda era su trabajo que lo convirtió en parte de la cultura popular de la ciudad, por lo que hoy muchos lamentan su muerte.

Usuaria de red social notificó que “Don Toques” falleció a las 4 de la madrugada de este viernes 17 de julio. El señor fue encontrado y atendido desde el 21 de junio en “Los Lagos” de la misma ciudad con una caja de chicles a la venta y ya sin el sentido de la vista.

Joyce Adarely comenzó campaña de difusión y pidió apoyo para que servicios médicos lo atendieran, pues por la situación de pandemia la operación que le realizarían para recuperar la vista fue cancelada.

“Saludos del toques a todos los jóvenes universitarios, les doy las gracias por el gran apoyo que me han dado. Gracias, que dios los bendiga a todos, que dios los bendiga, los proteja, los cuide y les vaya bien. Los cuide, de todo corazón, su amigo, ‘El Toques’", dijo en una grabación el señor como agradecimiento por las personas que habían mandado dinero para ayudarlo.

Gracias a la campaña por redes sociales, el apoyo de comercios locales, enfermeros, y donaciones de ciudadanos, el señor David el día de su cumpleaños número 80 pudo tener un lugar temporal con la condiciones óptimas para vivir, un colchón cómodo con cobijas para dormir, comida, atención profesional para las consecuencias del descuido de su diabetes y hasta un corte de cabello.

A pesar de los esfuerzos, el 8 de julio don David fue internado en el Hospital Civil por las complicaciones de salud que ya tenía. Su estado era delicado pero estable en algunos días. Joyce notificó a través de publicaciones que el señor de la tercera edad ya presentaba problemas para estar consiente. A partir de entonces su salud empeoró hasta la muerte de este día.

¿Como fue la vida de “Don Toques”?

En entrevista para La Silla Rota Veracruz en octubre del 2019, don David relató que vivía sólo, pero estaba en busca de sus hermanas, pues desde entonces ya tenía dificultad para ver bien, lo cual le impedía trabajar algunos días.

Durante su vida más joven trabajó en ferias en la carga de metales pesados, lo cual lo hizo viajar a otras ciudades fuera del estado. ¿Qué era lo que más le gustaba de ese trabajo?

“Pues la armonía que había entre todos, los bailes, las regiones, por ejemplo, si vas a Yucatán tiene lugares muy bonitos naturales, cada estado tiene lugares naturales muy bonitos” dijo.

De todas la ciudades que conoció como Villahermosa, Coatzacoalcos, Veracruz y Aguascalientes, la que más le gustó fue Xalapa, por su tranquilidad y calidez de la gente.

“De Xalapa tengo pasan cosas buenas, me dan una moneda, me han ayudado a cruzar la calle, subir escaleras, la gente de aquí es muy positiva y divertida, claro que hay sus excepciones, hay gente malévola, pero hay más gente buena.”

Desde ese entonces don David buscaba a sus hermanas e hijas, pues tenía dificultades para continuar trabajando y prefería hacer trabajos sencillos como dar toques o vender en la calle que pedir dinero. “(…) no me puedo desenvolver, pero no por eso porque no veo voy a estar jodiendo a la gente (se ríe), ‘jamás de los jamases’, yo me gano la vida honradamente.”

Hoy xalapeños, sobretodo aquellos que gustan de disfrutar los centros nocturnos que ofrece la ciudad, lamentan el fallecimiento del señor, que se hizo llamar a sí mismo como El Toques.

Gracias a la campaña iniciada por Joyce Adarely y el apoyo y calidez que a don David le gustaba de Xalapa, pudo pasar sus últimos días en atención médica. ¿Qué sucede con las demás personas en situación de calle que todos los días encontramos en la ciudad?

“(…)aún hay muchas personas muy vulnerables y en situaciones muy complicadas, NO SEAMOS INDIFERENTES. Hasta pronto don David, lo vamos a extrañar mucho.” Concluyó en su mensaje Joyce.

