Motociclistas chocan y golpean a reportero de Veracruz

LAS CHOAPAS, VER. - Un par de sujetos que presuntamente se encontraban en estado de ebriedad agredieron al reportero Felipe García Hernández en el municipio de Las Choapas.

La agresión se registró la tarde de este miércoles 22 de septiembre, luego de que las personas a bordo de una motocicleta impactaron la camioneta del comunicador sobre la calle Adolfo López Mateos de la colonia Agraria.

García Hernández transitaba a bordo de su unidad con dirección al centro de la ciudad, cuando fue impactado por detrás, sin embargo, los presuntos culpables se dieron a la fuga.

Te puede interesar Asesinan a reportero de Veracruz, Jacinto Romero

De acuerdo con lo relatado por el reportero, tras el impacto, se detuvo "y me fui hacia donde cayeron para saber si estaban bien, al ver que no tenían daños les reclamé por mis daños y fue ahí cuando se me fueron a los golpes muy feo y me causaron daños en la cabeza y el cuerpo".

El rostro del comunicador quedó cubierto de sangre por los golpes recibidos por los motociclistas, quienes mientras el hombre se encontraba en el suelo lograron escapar.

"Pude reconocer a uno de ellos, es policía, no recuerdo de qué corporación, pero pude ver quién es, por supuesto que voy a denunciar por los daños y la agresión", dijo.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal para tomar conocimiento de los hechos y tratar de ubicar a los responsables, así como un paramédico de Protección Civil (PC) llegó para brindarle los primeros auxilios.

Minutos después fue trasladado al Hospital de Petróleos Mexicanos con la finalidad de ser valorado por los médicos.

Por los golpes y el choque, personal de la Comisión Estatal Para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp) acudió al municipio choapense para brindar asesoría legal y respaldar cualquier acción que decida emprender.





am