Morenistas buscan quitar a Cazarín de la Jucopo

Xalapa, Ver.- Diputados de Morena cabildean contra el actual coordinador de la bancada de este partido, Juan Javier Gómez Cazarín, y ya buscan su relevo para el segundo año de la 65 Legislatura.

Pese a que el actual líder morenista cuenta con el respaldo del gobernador Cuitláhuac García, los legisladores han hecho públicas sus diferencias con Gómez Cazarín en varias ocasiones y ahora impulsan a otro presidente de la Junta de Coordinación Política, aprovechando la mayoría que tienen de 27 de 50 legisladores.

Fuentes consultadas por La Silla Rota Veracruz señalan que el presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro, se perfila como el próximo coordinador de los morenistas y a su vez la diputada Rosalinda Galindo Silva sería la nueva presidenta del Congreso local.

El liderazgo de Gómez Cazarín ha sido cuestionado en diversas ocasiones por derrotas en el plano legislativo, como no lograr que se aprobara el juicio político de Jorge Winckler Ortiz, quien según expertos tuvo que ser removido del cargo de forma temporal pero de forma política y violando la Ley.

Desde el pasado mes de diciembre, Galindo Silva reconoció las críticas que se generaron debido a que al tratarse de la primera Legislatura con paridad de género se esperaba una presidenta en la Mesa Directiva, pero Pozos Castro terminó siendo favorecido.

No obstante, ahora se busca impulsar a una diputada local y ella encabeza las preferencias de sus compañeros de fracción, ya que ha sido una de las más visibles por ser presentada de la Comisión de Hacienda del Estado.

Por su parte, en entrevista reciente y a pregunta expresa Pozos Castro no descartó encabezar la Jucopo y coordinar la fracción “si sus compañeros así lo deciden”.

NO LOGRÓ TRANQUILIZAR Y UNIR A TRIBUS DE MORENA

En noviembre del año pasado, Juan Javier Gómez Cazarín se enfrentó a una posible división en su bancada, luego de que su correligionario Amado Cruz Malpica disputara con él la presidencia de la Jucopo.

En ese momento, Cruz Malpica creó por breve tiempo su “minibancada” con ocho diputados de Morena que estaban dispuestos a pelear la presidencia de la Jucopo.

Pese a ello, Gómez Cazarín logró mantener “a regañadientes” a los 26 integrantes de Morena en una sola bancada, luego de que se dio un acuerdo con Cruz Malpica y tras una reunión con el gobernador, Cuitláhuac García.

“Siempre comenté que estábamos unidos pero no creyeron; hay unidad y en Morena siempre se ha respetado la democracia”

El Grupo Legislativo del partido Morena (Movimiento de Regeneración Nacional) liderado por Amado Cruz tenía entre sus integrantes a Adriana Paola Linares Capitanachi, Jessica Ramírez Cisneros, Cristina Alarcón Gutiérrez, así como los diputados Augusto Nahúm Álvarez Pellico, León David Jiménez Reyes, José Magdaleno Rosales Torres y José Andrés Castellanos Velázquez.

Por su parte, el Grupo Legislativo de Morena liderado por Javier Gómez Cazarín, estaba integrado por Adriana Esther Martínez Sánchez, Rosalinda Galindo Silva, Margarita Corro Mendoza, Magaly Armenta Oliveros, Deisy Juan Antonio, Ana Miriam Ferráez Centeno y María Candelas Francisco Doce.

También sumó a María Esther López Callejas, Elizabeth Cervantes de la Cruz, Mónica Robles Barajas, Vicky Virginia Tadeo Ríos, así como los diputados Eric Domínguez Vázquez, José Manuel Pozos Castro, Raymundo Andrade Rivera, León David Jiménez Reyes, Henri Christophe Gómez Sánchez y Wenceslao González Martínez.

CUESTIONAN LEGALIDAD DE DECISIONES DE LA JUCOPO

El abogado Fidel Ordoñez Solana aseguró la Diputación Permanente tuvo que violar la ley para quitar a Jorge Winckler, ya que no tenía las facultades para remover temporalmente al fiscal o para designar a un encargado de despacho, como Verónica Hernández Giadáns.

Esto luego de que la Junta de Coordinación Política, que preside Gómez Cazarín, entregó un documento firmado por los coordinadores de bancada, exceptuando al panista Sergio Hernández Hernández, para solicitar la remoción del cargo.

“La Comisión Permanente carece de las dos facultades, no las tiene, no hay posibilidad de que las pueda sostener y esto va en armonía con la Constitución Política del Estado. No tienen ellos capacidad para hacerlo. La capacidad implica facultad, obvio que la Comisión Permanente no lo puede hacer”

Incluso, tal ilegalidad podría poner en aprietos a los diputados que lo avalaron, sino fuera porque los legisladores cuentan con fuero constitucional que los ampara.

Y es que la imagen de Juan Javier Gómez se ha visto afectada debido a las posturas que ha tomado su partido para retrasar el dictamen y votación de otras iniciativas y enfocarse previamente en el proceso para la separación de Winckler Ortiz por la vía del juicio político que resultó infructuoso.

En ese tiempo el mismo diputado admitió que se retrasaron otras iniciativas como la reforma al Código Penal que incluye ampliaciones de tiempo y causales para acceder a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

“Voy a comentar algo con todo respeto; es un tema sumamente importante pero ahorita tenemos otra materia legislativa en la que estamos enfocados. Es un tema sumamente importante pero tenemos otras tareas. Se está viendo el accionar del fiscal que nos gira órdenes judiciales al secretario y a todos nosotros y las aparece en menos de 24 horas”, justificó en ese momento.

Pese a esto, la separación del cargo de Winckler Ortiz dio puntos a Gómez Cazarín para presidir la Jucopo el próximo año; no obstante, el grupo al que pertenece Pozos Castro insiste en un cambio en la coordinación, sobre todo porque a inicios de la actual Legislatura se comprometió que la Mesa Directiva se rotaría.

AUSTERIDAD QUE NO LLEGÓ

Otra de las críticas a la presidencia de la Jucopo es que no se cumplió con la promesa de reducir en 20 por ciento los sueldos de los diputados, tal como se había prometido en campaña.

Se definió que el recorte de las percepciones de los legisladores sería de apenas un 5 por ciento, según lo informó Gómez Cazarín, pero nunca se concretó.

Hasta ahora no ha habido reducción del sueldo y dieta de los diputados locales, tal como las compensaciones, por lo que un legislador puede ganar hasta 240 mil pesos mensuales, que incluye 58 mil pesos de la dieta mensual, bonos para gestión y para subsidios y comisiones, así como un bono extra por fracción parlamentaria.

“No hemos bajado nada (de las compensaciones); no podemos estar engañando tampoco (...) No es un tema que ha sido tocado por las otras fracciones porque la verdad, nos han tocado temas muy importantes que nos han tenido concentrado, inclusive hemos tenido discrepancias políticas”, señaló Gómez Cazarín y añadió que el recorte se haría efectivo a partir del 2020.

DESIGNACIÓN DE MAGISTRADOS DEL PJE, PENDIENTE

A pesar de que hace más de un año hay 13 vacantes en las magistraturas del Poder Judicial del Estado, en el Congreso local no se ha podido hacer la designación de los titulares.

En enero de este año, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez envió una propuesta de siete personas para hacer la designación de magistrados.

Se trata de Bertha Inés Chávez Méndez; Isabel Inés Romero Cruz; María del Socorro Hernández Cadena; Sofía Martínez Huerta, así como Adolfo Cortes Veneroso y Esteban Martínez Vázquez.

Los aspirantes incluso acudieron al Congreso local y fueron recibidos por el presidente de la Mesa Directiva, José Manuel Pozos Castro; sin embargo, a ocho meses de ello, no hay aún designación.

Cabe recordar que según la Constitución del Estado una de las atribuciones del Poder Legislativo es recibir las propuestas del gobernador y nombrar, con la aprobación ?de las dos terceras partes de sus integrantes, a quienes ocuparán una magistratura.

La crítica es que no se ha podido hacer el nombramiento debido a la falta de capacidad de cabildeo del presidente de la Jucopo entre las diferentes bancadas e incluso el gobernador, Cuitláhuac García, sigue sin presentar sus propuestas.

ACUSAN A GÓMEZ CAZARÍN DE FUEGO AMIGO

Los desacuerdos entre el presidente de la Jucopo y sus correligionarios de Morena han ocurrido desde el inicio de la actual Legislatura.

Baste recordar la polémica generada tras una fotografía difundida del diputado José Magdaleno Rosales Torres en la que aparece desnudo y por la cual, el afectado acusó que entre sus compañeros había “fuego amigo”.

Esto incluso generó que el legislador acudiera a la Fiscalía General del Estado (FGE) a presentar una querella, pues dijo que la imagen habría sido difundida por el presidente de la Jucopo, Juan Javier Gómez Cazarín y el secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.

En ambos casos pidió que fueran removidos del cargo y aseguró que engañan al gobernador Cuitláhuac García Jiménez, esto, en relación a la sesión extraordinaria que se suspendió en el Congreso local luego de que trascendió que no se consiguió la mayoría calificada de 34 votos para aplicar el juicio político al fiscal general, Jorge Winckler Ortiz.

“Yo creo que lo tienen engañado y que lo han llevado a base de mentiras como lo hicieron en la última sesión que no se llevó a cabo, lo engañaron sus mismos operadores que tenían todo y no les dio los votos. Así como lo engañaron en ese tema en muchas cosas más lo están engañando; le doy el apoyo al gobernador, estoy con él y quiero trabajar con él, ya me acerqué a Gobernación para buscar un vínculo para poder trabajar coordinados, pero ni con el diputado (Gómez) Cazarín ni con el secretario de Gobierno”

Además, Rosales Torres ha señalado que Gómez Cazarín se ha convertido en un obstáculo para el gobernador ya que no genera unidad entre los legisladores de este partido.

Amenazó con dejar la bancada de Morena y unirse al grupo mixto "Juntos Haremos Historia", bajo el argumento de que Gómez Cazarín es “una piedra” en el zapato para la actual administración; aunque no lo concretó.

"No ha habido acuerdos, no han logrado el consenso, no han logrado el cabildeo, últimamente todo ha estado parado y el tema de los magistrados no pasó, el tema del fiscal se tuvo que haber ido y no se fue. Ahí faltó cabildear y entonces esta fracción está para apoyar las propuestas del gobernador”, criticó.

El diputado local recordó que en el caso concreto de los juicios políticos en contra el fiscal general del Estado no pudieron reunir los 34 votos necesarios debido a que Cazarín se la pasó “encuerando” a los diputados.

Es así que entre divisiones, golpeteos y anuncios de urgencia en la coordinación de la bancada de Morena se cumplirá el primer año de esta Legislatura y con ello las piezas comienza a moverse para hacer cambios que podrían afectar la conformación de la Mesa Directiva y la Jucopo en el Congreso local.

ygr