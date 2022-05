Morena en Veracruz, comienzan los jaloneos de cara a 2024

XALAPA, VER. - Desde diciembre de 2018 la dirigencia de Morena en Veracruz permanece acéfala; cuando Manuel Huerta Ladrón de Guevara fue designado en la delegación de la Secretaría del Bienestar.

En febrero del 2021, después de que se anuló el proceso interno en Veracruz y otras entidades, se nombró a Esteban Ramírez Zepeta como delegado en funciones de dirigente; él fue jefe de la Oficina del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y es cercano al mandatario.

Ramírez Zepeta fue el responsable de comandar la elección de candidatos que participaron en la jornada electoral del 6 de junio, donde Morena consiguió, junto con sus aliados, 26 de 30 diputaciones locales.

Pero más allá del dominio en las urnas, el año 2024 se aproxima y con ello la sucesión en la gubernatura. Para el académico de la Universidad Veracruzana (UV), Juan Schuster Fonseca, el partido de Andrés Manuel López Obrador no ha logrado en la entidad una unidad de las corrientes al interior del instituto político que además se va fraccionado en respaldo a potenciales candidatos a ser sucesor de Cuitláhuac García.

El académico agrega que el hecho de que después de cuatro años no se consolide una dirigencia formal, es muestra de una falta de liderazgo. Hay muchos grupos "y todos jalan agua para su molino", opina.

La historia de Morena en Veracruz

Morena surgió como partido político en 2014. En Veracruz, compitió por primera vez en 2016, y fue Cuitláhuac García quien apareció en las boletas electorales como candidato a gobernador. El partido logró 809 mil 626 votos y 12 diputaciones locales; al concluir la legislatura cerraron con nueve diputados, debido a que los otros cambiaron de bancada.

El caso más polémico de esas renuncias fue el de Eva Cadena, en el año 2017 apareció en videos recibiendo dinero presuntamente para el candidato Andrés Manuel López Obrador.

Para 2018, con AMLO en la boleta, Morena y Cuitláhuac García lograron un millón 465 mil votos. En esa ocasión Morena ganó la gubernatura, 19 de los 30 distritos electorales, y fue la primera Cámara, la 65, donde obtuvo la mayoría.

En las elecciones de 2018, Manuel Huerta Ladrón de Guevara operó las elecciones de Veracruz, y los resultados obtenidos le permitieron ocupar la delegación de la Secretaría del Bienestar, donde hoy distribuye los programas sociales a lo largo de toda la entidad.

Ante su salida de la dirigencia estatal de Morena, llegó un delegado nacional en funciones de dirigente, Hugo Alberto Martínez Lino, del grupo de Manuel Huerta, quien intentó organizar una elección interna en 2020, pero se anuló, luego de que grupos acusaron de la intervención del secretario de gobierno Eric Cisneros Burgos.

Te puede interesar Agarren de los ahorros para AmloFest: delegado de Morena en Veracruz



Por un periodo corto de tiempo se nombró a Gonzalo Vicencio, sin embargo, fue relevado por Esteban Martínez Zepeta el 6 de febrero de 2021, cuando el comité nacional, ya en manos de Mario Delgado, lo designó como encargado de Veracruz.

El delegado fue responsable de selección de candidatos a las diputaciones y alcaldías del 2021, además de firmar la coalición con PT y Verde; ya después de las elecciones convenció a alcaldes electos para sumar más de 100 en todo el estado.

En la consulta de revocación de mandato, Morena sumó un millón 475 mil votos a favor del presidente, no obstante, el INE acusó acarreo y una votación de un porcentaje mayor al número de electores, lo que sugirió una irregularidad. Fueron los distritos de Cosamaloapan, Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos con mayor participación ciudadana.

Se adelantan los aspirantes a la gubernatura

El 14 de septiembre del 2021, el ahora excandidato a la alcaldía de Veracruz, Ricardo Exome, destapó a Rocío Nahle García como potencial candidata a la gubernatura de Veracruz. La propia secretaria de energía reconoció que tenía aspiraciones. También la mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador -en La Mañanera- el cinco de julio del 2021 como su posible sucesora.

Además, se metió a la carrera Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Mesa Directiva del Congreso Federal quien se destapó en octubre del año 2021.

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez se subió al ring político al señalar que no conocía a Gutiérrez Luna, pues, dijo, él no forma parte del movimiento de izquierda en Veracruz, a diferencia de Rocío Nahle quien impulsó la 4T en la entidad desde el sur.

El titular de la Segob, Eric Cisneros Burgos acusó al diputado federal de mequetrefe y payaso, en la pugna de la sucesión del 2024.

También el propio Manuel Huerta podría enfilarse a la lista de los potenciales candidatos a suceder a Cuitláhuac García Jiménez, es el responsable de los padrones de programas sociales en Veracruz.

La pandemia le permitió estar vigente en los medios, al ser la delegación federal la responsable de coordinar, con el sector salud, todos los esfuerzos para la vacunación en Veracruz.

Otro al que se le ha mencionado, que contaría con el aval del Movimiento Magisterial Popular Veracruzano (MMPV), es el secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García de los más vigentes en los medios.

El comunicólogo, pasó de ser vocero del Movimiento Magisterial a diputado local, y luego titular de la SEV, la dependencia estatal con el mayor número de trabajadores de la burocracia. Y es de los funcionarios que realiza el mayor número de recorridos en el Estado en la supervisión de escuelas.

Y finalmente Eric Cisneros Burgos, a quien desde que llegó a la administración estatal, se le ha mencionado como el gobernador de facto. Con la llegada de las nuevas administraciones está tejiendo una "red" en los Ayuntamientos que deben pagar a la Segob por la certificación y capacitación de funcionarios municipales, así como por la creación de padrones.

El funcionario es al que se ha renunciado en más ocasiones "mediáticamente"; fue hospitalizado por Covid y un helicóptero en el que viajaba se accidentó; es de los más polémicos pues ha amenazado a reporteros, alcaldes y hasta diputados en funciones.

Izquierda es indisciplinada por naturaleza

El analista político y académico de la UV, Juan Schuster Fonseca, planteó que el principal antecedente de la izquierda es que ellos son sectarios y reacios a la disciplina.

El especialista comentó que con la "tómbola", que deja a la suerte la elección de candidaturas, el presidente logró "controlar" o imponer una forma de "disciplina" con la idea de evitar las imposiciones.

"Parece absurdo que elijan a sus cuadros y candidatos, da risa, pero es una forma que encontró el presidente para evitar que se confronten quienes no salen favorecidos", platicó en entrevista.

En este momento, en donde Cuitláhuac García es gobernador, expuso, la "vara" para medir a los sucesores es muy baja, es por lo que todos andan moviéndose con la intención de poder posicionarse.

Sumado a que el presidente López Obrador pidió 90 por ciento honestidad y 10 por ciento de experiencia a potenciales funcionarios.

Recordó que en el pasado desde la presidencia se perfiló a Rocío Nahle como una posible sucesora de García Jiménez, sin embargo, recordó que la estructura del partido la maneja Manuel Huerta, a través de los programas sociales, lo que podría generar algún problema en el 2024.

"Esto se puede convertir en un problema y se puede complicar, porque ellos mismos lo saben que las encuestas están cuchareadas. En estas circunstancias, ya no se va a tener disciplina; ya empezó la cuenta regresiva (a la sucesión), en especial porque ya no tienen seguro que la figura de López Obrador les garantice el triunfo en las urnas".

A falta de dos años para la designación de los candidatos, la falta de un dirigente podría influir en que se agudice la confrontación o se dé una desbandada de quienes no logren imponer sus cuadros.

Todo lo anterior, deriva, de que el mandatario no impone respeto entre los morenistas de Veracruz, "El gobernador no es un líder, no lo respetan ni sus propios correligionarios, por eso ya andan en campaña".